Дело в шляпе

За Меланию Трамп вступились ее дизайнеры. Головной убор первой леди во время инаугурации Дональда Трампа — символ перехода к консервативным ценностям, такое заявление сделал автор той самой шляпы-канотье Эрик Джавитс. А она, как в целом и весь образ Мелании, стал одной из самых обсуждаемых тем недели в Сети, породив множество мемов. Политтехнологи указывают на грубейшую ошибку службы протокола, в которой не учли размер полей шляпы, помешавшей Трампу поцеловать супругу во время официальной части, а блогеры намекают на неуместность ее костюма. Что символизируют женские образы на инаугурации? И как fashion-рынок отреагировал на возвращение Мелании Трамп? Разбиралась Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters

Символ сдержанной роскоши, минимализма и безупречного кроя — так считывают костюм супруги президента США специалисты по протоколу. Но Меланию в тот день подвел головной убор. Неудачной оказалась модель канотье и погода: за три дня до инаугурации церемонию перенесли с улицы в помещение, а шляпа почему-то осталась. Будь у нее поля чуть меньше, и негатива можно было избежать, и это, скорее, ошибка службы протокола. В целом на этой инаугурации женские образы наделали много шума, отметила директор Академии современного этикета и делового протокола Анна Фокина: «Они транслировали консерватизм, некую традиционность.

На таких мероприятиях принято показывать вещи национальных дизайнеров. Здесь это было сделано, но баланс нарушился: обсуждают не галстук Дональда Трампа, а шляпу первой леди.

Значит, с протокольной точки зрения спорят статусы, а они спорить не должны. Здесь точно должно быть понятно, кто номер один на следующие четыре года в Америке. Давайте вспомним супругу Безоса. И все было бы неплохо, если под этим жакетом не был топ, который напоминает нижнее белье и показывает декольте. Это тоже нарушение протокола. Это спорит с ее статусом и еще косвенно снижает статус супруга, с которым она рядом стоит».

Гардероб первых леди работает не только на статус супруга, но и диктует тренды в мире моды. В прошлый раз на церемонию инаугурации Мелания выбрала небесно-голубой костюм от Ralph Lauren. В итоге одни назвали ее тогда второй Жаклин Кеннеди, другие — призвали бойкотировать сам бренд, что одевает семью Трампа. В этот раз первая леди отдала предпочтение пальто от Адама Липпеса, в прошлом креативного директора Oscar de la Rentа. Независимый дизайнер не вписывается в fashion-мейнстрим, но работает с влиятельными дамами в США. А британский таблоид Daily Mail утверждал, что мировые дизайнеры отказываются сотрудничать с супругой президента США. Образ Мелании образца 2025-го может стать катализатором стиля old money, не исключает куратор программ в Британской высшей школе дизайна Розмари Турман:

«Речь идет о так называемой моде на тихий люкс, более качественных коммерческих продуктах. Это макротренд, который уже идет несколько лет, и он не появился вдруг с Мелании, просто это усилит тенденцию.

Бренду это так или иначе приведет новых клиентов. Плохой пиар — это тоже пиар. Мы не знаем, все ли уж ее так бойкотировали, что не нашлось ничего другого. Я в этом сомневаюсь. Первая леди, скорее, наоборот, не хотела, чтобы относительно какого-то модного дома был элемент гонений. Я думаю, это было желание не делать из этого большую историю, хотя, конечно, она все равно случилась».

The Washington Post написала, что образы семьи Трампа на инаугурации вводят моду на устаревшую классику. Но дизайнерские дома существуют куда автономнее, подчеркнула публицист, первый главный редактор российского Vogue Алена Долецкая: «Она игрок, профессиональная модель, и знает, что ей идет. Черное пальто в тот момент, когда в стране довольно сложная ситуация с пожарами в Лос-Анджелесе, оказалось довольно уместным. А что касается влияния на всю модную индустрию того, что кто-то из дизайнерских домов, допустим, примет решение не сотрудничать с Меланией, я не думаю, что это разрушит их бюджеты и уж тем более стратегию поведения на рынке».

Между тем модные дома несут огромные убытки. По данным The Wall Street Journal, за последние два года из люкса ушли почти 50 млн покупателей по всему миру, а это 10% всей клиентской базы. Молодежь не интересуется «тяжелыми» марками. Так что возвращение Мелании Трамп, скорее, пойдет на пользу fashion-рынку, и тут не до бойкотов. Ведь за каждым выходом первой леди всегда стоит бренд.

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Аэлита Курмукова