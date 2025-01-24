Новые шутки о главном

Инаугурация Дональда Трампа не вызвала интереса у телезрителей. Как подсчитала компания Nielsen, церемонию посмотрели всего 24 млн американцев. Для сравнения — результат Джо Байдена четыре года назад на 9 млн больше. Тем не менее возвращение республиканца в Белый дом стало главной темой вечерних шоу, которые всю неделю комментировали каждое действие избранного президента. На что обратили внимание комики? Эфир американских телеканалов изучил Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Pool / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Pool / Reuters

Еще во время первого срока республиканца психологи ввели в оборот понятие Trump Anxiety Disorder. Это тревога, вызванная победой непредсказуемого политика, и спрос на услуги специалистов действительно начал расти. В этот раз Дональд Трамп тоже обошелся без прелюдий: анонсировал депортации мигрантов и заявил, что отныне есть только два пола. Симпатизирующие демократам телеканалы опасаются репрессий, говорит ведущий ABC Джимми Киммел:

«Так, кто будет хлопать слишком громко, отправится в тюрьму. День начался с того, что Байден превентивно помиловал нескольких членов своей команды, своих родственников, но не помиловал ни одного ведущего вечерних шоу, что многих разочаровало».

Несмотря на консервативную повестку республиканца церемония получилась нетрадиционной. Трамп должен был вступить в должность под открытым небом, и соцсети сочувствуют человеку, который расставил тысячи стульев на лужайке у Капитолия. Но в итоге политик сказал, что на улице слишком холодно, и укрылся в здании. Закономерный вопрос: как он тогда собрался захватывать Гренландию? Инаугурация получилась камерной, и вряд ли это понравилось республиканцу, размышляет Стивен Кольбер с телеканала CBS:

«Ротонда вмещает максимум 700 человек. Таким образом толпу сторонников на его инаугурации можно официально назвать самой маленькой в истории. Трамп говорит, что обычно его толпа очень большая, просто в этот день было так холодно. Что ж, дамы и господа, это случилось — Трамп снова президент. Могу предположить, что у вас это вызывает неприятные ощущения, так что следующие четыре года мы живем по правилам аэропорта: абсолютно нормально выпить водку с тоником в 8 утра».

Главная загадка — как Трамп и Байден смогли вытерпеть друг друга несколько часов: демократ решил соблюсти традиции и пригласил оппонента в Белый дом на чаепитие, а затем они оба отправились на инаугурацию в одном лимузине. На этом обмен любезностями завершился: Байден демонстративно сидел, пока гости стоя слушали первую речь президента. Хиллари Клинтон откровенно смеялась над предложением переименовать Мексиканский залив в Американский. Но Трамп постоял за себя, заметил Джон Стюарт с Comedy Central:

«Оказалось, во время клятвы Трамп не положил руку на Библию, очевидно, потому что он бы загорелся. Итак, власть перешла от Байдена к Трампу. И несмотря на чайную церемонию Трамп тут же заявил, что предыдущая администрация предала страну. Бро, Байден сидит прямо за твоей спиной! К счастью, он наверняка тебя не слышит».

В день инаугурации все внимание привлекли два персонажа: Илон Маск, который теперь оправдывается за нацистское приветствие, и Мелания Трамп, чью шляпу назвали «контрацептивом от поцелуев». Но затем главной темой стали первые указы нового президента, а именно помилование для 1,5 тыс. участников штурма Капитолия. Джимми Фэллон в эфире NBC не понял такого решения:

«На улице так холодно… Ребята, которые штурмовали Капитолий, теперь захватили фабрику пуховиков».

Теперь в США тоже есть исключительно патриотичный Шаман. Это прозвище одного из самых ярких участников штурма: он ворвался в Капитолий полуголым в меховой шапке с рогами, а после получил больше трех лет колонии. Трамп его освободил, и Джейкоб Ченсли поступил по-американски. Пост в его Twitter гласит: «Теперь я собираюсь купить немного гребаного оружия».

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Иван Якунин