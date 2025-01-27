Санкции подготавливают к продлению

Евросоюз может продлить антироссийские санкции уже 27 января. До окончания их действия остается пять дней, и через несколько часов главы МИДд европейских стран обсудят пролонгацию ограничений. Принятию такого решения может помешать Венгрия, премьер-министр Виктор Орбан не раз угрожал заблокировать продление, объясняя это большим экономическим ущербом для страны. На днях он назвал несколько условий, при которых Будапешт не будет выступать «против». Киев, среди прочего, должен восстановить транзит газа из России и прекратить атаки на газопровод «Турецкий поток». Премьер Польши Дональд Туск пригрозил Орбану «последствиями», если тот заблокирует санкции.

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Может ли Венгрия пойти на этот шаг? И есть ли у ЕС возможность принудить ее к обратному? “Ъ FM” обсудил это с адвокатом, партнером BGP Litigation Сергеем Гландиным: «С июля 2015 года все секторальные акты продлеваются на полгода. Если какое-то из государств решит высказаться против, продления не будет, и 1 февраля мы проснемся без секторальных антироссийских санкций.

На 27 января запланировано заседание Совета Европейского союза, и первый вопрос у них там как раз продление антироссийских санкций. Мероприятие будет открывать и вести новая представительница по внешним делам Кая Каллас, и по видеосвязи они подключают министра иностранных дел Украины. И если Венгрия голосует против, мы получим что-то небывалое. Нет правовых оснований как-то повлиять на Венгрию.

Но если вдруг Венгрия решит изменить свою точку зрения, то никто не мешает той же Кае Каллас назначить новую дату очередного заседания и "воскресить" уже канувший в лету регламент №833».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предположил, что Брюссель готов «изнасиловать» европейское право, если по вопросу продления санкций не будет единогласия. Ранее источники Financial Times сообщили, что ЕС сможет сохранить ограничения, даже если их заблокирует Будапешт. Чтобы преодолеть его вето, европейские страны могут привлечь короля Бельгии и воспользоваться военным декретом времен Второй мировой. Речь идет только о замороженных резервах российского ЦБ в Бельгии, отметил юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян: «В Бельгии есть правовой акт, который был принят еще в 1944 году. Он дает право королю и совету министров принимать совместное решение по недопущению вывода любых активов из страны.

Это может быть сделано, но это уже будет одностороннее действие Бельгии, а не всего Европейского союза. Что в этой связи может сделать Россия? Встанет вопрос в таком случае о двустороннем инвестиционном договоре, который еще был заключен Советским Союзом, с одной стороны, а с другой стороны, Бельгией и Люксембургом. Может ли Центральный банк рассматриваться как иностранный инвестор, активы которого могут быть защищены в арбитраже? Это вопрос дискуссионный. К примеру, немногим менее двух лет назад Международный суд ООН признал, что Центральный банк Ирана не может являться инвестором. Но в каждом соглашении свои формулировки, свои нюансы, и вопрос это дискуссионный. Но однозначно право на такой иск, конечно же, есть».

В январе в Венгрии говорили, что хотят узнать мнение о санкциях Дональда Трампа до того, как решить, продлевать их или нет. Премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что при республиканце начнется «новая эра», когда нужно «выбросить санкции в окно» и «создать с русскими отношения, свободные от санкций». Сам Трамп при этом не исключал, что может усилить экономическое давление на Россию, чтобы вынудить ее заключить мирную сделку с Украиной. Вероятно, Орбан все же согласится на продление, если не получит явного сигнала из Белого дома, считает ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Ирина Кобринская: «Сейчас наступил такой момент, когда все ждут контактов Владимира Путина и Дональда Трампа, когда это будет, в каком виде.

Но пока не будут предприняты вот эти шаги, никаких решений со стороны Европейского союза или какой-то одной страны не будет. То есть все продолжится вот в том же стиле, в каком это было последние три года. Европа сидит в середине не очень холодной зимы, значит, как-то все это пройдет. Энергетический вопрос не очень благополучен для Европы, но тем не менее решен, и никаких значительных возражений против продления санкций сделано не будет.

Венгрия что-нибудь опять выторгует под это дело».

27 января министры иностранных дел стран ЕС обсудят и 16 пакет санкций против России, приуроченный к третьей годовщине военных действий на Украине. Высокопоставленный дипломат заявил журналистам, что ЕС ожидает «позитивного результата» от переговоров с Будапештом.

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Даниил Бабкин