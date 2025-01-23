Венгрия вплела интригу

Послы Евросоюза проведут несколько незапланированных встреч, чтобы найти способ продлить ограничения против России. Партнерам снова препятствует Венгрия. Как пишет Bloomberg, сейчас у членов ЕС нет «плана Б», но есть риск, что санкции потеряют силу, если венгерский премьер-министр Виктор Орбан не изменит свою позицию. По законодательству Евросоюза, ограничения нужно продлевать каждые полгода. Следующее голосование запланировано на 31 января, и согласиться с решением должны все члены ЕС. В середине января, впрочем, премьер-министр Венгрии заявил, что санкции против России нужно отменить, потому что они вредят экономике Европы. Такую позицию Орбан обозначает каждый раз, когда Брюссель возвращается к вопросу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marton Monus / Reuters Фото: Marton Monus / Reuters

Есть ли интрига сейчас? Глава совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов в этом сомневается: «Судя по прежней практике, все-таки интриги было мало. Венгрия — страна небольшая, экономически чрезвычайно зависимая от европейских партнеров, поэтому до сих пор, несмотря на громкие возражения Орбана по разным темам, санкции продлевались вплоть до того, что на одном из этапов ему намекнули, мол, не пора ли сходить за кофе, так сказать, и покинуть помещение. Когда он покинул, тогда они проголосовали.Поскольку премьер-министр Венгрии после этого не возражал, было понятно, что для него это способ сохранить лицо. Думаю, что сценарий сработает снова, и в итоге Орбан не заблокирует этот процесс. Но, конечно, сейчас он старается себя позиционировать как личный контакт Трампа во всем Евросоюзе. Возможно, Орбан сочтет, что ему выгоднее продемонстрировать свою непримиримость и жесткость в отстаивании позиций.

Ради чего он это делает? Бенефициаром глава венгерского правительства не становится, хотя какие-то вещи, допустим, за предыдущее упрямство ему размораживали средства, которые были заблокированы из-за критики в адрес Венгрии по части демократии, например. Орбан, конечно, имеет в этом свой интерес, но сейчас добавляется политический момент: видимо, премьер-министр предполагает, что украинский конфликт находится где-то на грани перелома отношения к нему, и стремится таким образом застолбить за собой место того, кто последовательно и принципиально отстаивал позицию, которая раньше была диссидентской, а сейчас может стать мейнстримом».

Прежде в Будапеште говорили, что пока не приняли окончательного решения. Венгрия сделает это после консультаций с новой американской администрацией, когда узнает, как Вашингтон видит будущее режима санкций. Президент ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина считает, что интрига сохраняется: «Сейчас уже стала ясна политическая траектория администрации Трампа по отношению к Евросоюзу. Он будет делать ставку на особые коммуникации с правыми партиями. Орбан, правда, не был приглашен на инаугурацию, но позвали Джорджу Мелони. Плюс заявление Маска по поводу поддержки "Альтернативы для Германии" — это во-первых.

Во-вторых, уже ясно, что Трамп будет делать ставку на децентрализацию Евросоюза. Станет ли он использовать потенциал Орбана для того, чтобы "взрывать" ЕС, это мы еще посмотрим. Мелони же придерживается другой позиции и не настолько радикально выступает за продолжение поддержки Украины. Пока представляется, что Трамп занят в первые дни вступления в должность все-таки внутриполитическими, а не внешнеполитическими проблемами.

В том, что Орбан будет советоваться с Трампом, стоит ли ему сейчас применять право вето, у меня нет никаких сомнений».

Брюссель тем временем отмечает, что санкции против Москвы необходимо продлевать вне зависимости от позиции Вашингтона. Верховный комиссар ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в противном случае альянс окажется в более слабой позиции.

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Иван Якунин