Санкции сыграли картами

Два банка в Казахстане больше не открывают карты для иностранцев. Такое решение приняли Home Credit Bank и Kaspi Bank, последний приостановил выпуск для нерезидентов до 3 февраля. Неделю назад правила открытия карт для нерезидентов ужесточило и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана. Срок их действия ограничили годом. За последний месяц ситуация с переводом денег за границу для россиян действительно осложнилась. Почему? Расскажет Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Надежды на ослабление санкций после смены власти в США пока озвучивают только эксперты. Иностранные партнеры России при этом то ли не верят в смягчение риторики, то ли обладают более полной информацией. На прошлой неделе казахстанский регулятор постановил, что карты для нерезидентов будут действовать только год. А 21 января два местных банка в принципе приостановили выдачу карт не гражданам.

Такая опция была довольно популярной у россиян, несмотря на высокую стоимость, они обращались к посредникам, чтобы не ехать в Казахстан, отметил управляющий партнер компании Fintech Partners Александр Калякин: «Стоимость таких услуг сначала составляла 5-10 тыс. руб., сейчас она уже достигает 50 тыс. и выше. В Москве даже начали работать офлайн-магазины, где продаются карты иностранных банков, включая карты Казахстана. Это показывает, что спрос на такие услуги продолжает расти. Теперь же ограничение срока действия карт фактически вынуждает держателей регулярно посещать Казахстан для перевыпуска, создавая дополнительные неудобства и расходы».

Несмотря на то, что официально такие действия казахстанских банков не связаны с санкциями, собеседники “Ъ FM” уверены, что дело именно в давлении Вашингтона. В середине января в черный список США попал киргизский Керемет-банк, после чего выпущенные им карты Visa перестали работать. И именно это озадачило другие финансовые компании, считает экономический эксперт Семен Новопрудский: «Важно понимать, что киргизская банковская система исторически очень связана с казахстанской, а та в свою очередь и с китайской. То есть киргизский банк, который мог казаться незаметным, подпал под санкции из-за сотрудничества с российскими компаниями из санкционного списка.

Но понятно также, что это сказывается на том, как он будет обслуживать физлиц. То есть сама угроза санкций тоже является достаточно веской причиной для того, чтобы, по крайней мере, ужесточать условия, если не отказываться».

Впрочем, вариантов с переводом денег за границу все еще достаточно. Это по-прежнему системы быстрых переводов, криптовалюта, не подпавшие под санкции банки. Хотя в последнем случае издержки на переводы вновь выросли в последнее время, отметил эксперт финансового рынка Андрей Бархота: «Из-за политики множества банков-корреспондентов, в том числе в ближнем зарубежье, странах Средней Азии, Закавказья, уже на этапе заполнения платежных реквизитов возникает отказ.

Корреспондентская сеть сильно сжалась. Некоторые банки предлагают вариант совершить перевод, но для этого используют не стандартную схему и банки-корреспонденты, а многоходовку через множество прокладок. Естественно, трансакционные издержки сильно растут, и физические лица, например, смотрят пока довольно скептически, то есть они не готовы платить высокие комиссионные за переводы».

Что будет с переводами дальше, с одной стороны, зависит от санкционной политики нового главы Белого дома. Его позиция по этому вопросу до сих пор неясна. Собеседники “Ъ FM” вспоминают еще об одном аспекте. В первый же день президентства Дональд Трамп создал специальный департамент во главе с Илоном Маском, чтобы оптимизировать госрасходы и бороться с бюрократией. Реформы, среди прочего, ожидаются и в ведомствах, которые контролируют исполнение санкций.

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Даниил Бабкин