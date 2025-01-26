Янник Синнер втянулся в Большой шлем

Победителем Открытого чемпионата Австралии, завершившегося в Мельбурне, второй раз подряд стал 23-летний итальянский теннисист Янник Синнер, который в трех сетах переиграл вторую ракетку мира Александра Зверева из Германии, не позволив ему заработать хотя бы один брейк-пойнт. Это третий титул лидера мирового рейтинга на турнирах Большого шлема и 19-й в общей сложности, а беспроигрышная серия Синнера, которая началась в октябре прошлого года, составляет уже 21 матч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Третья победа Янника Синнера на турнирах Большого шлема позволила ему сохранить серьезный отрыв от преследователей в мировом рейтинге

Фото: Asanka Brendon Ratnayake, AP Третья победа Янника Синнера на турнирах Большого шлема позволила ему сохранить серьезный отрыв от преследователей в мировом рейтинге

Фото: Asanka Brendon Ratnayake, AP

Когда лидеру мирового рейтинга противостоит его ближайший преследователь, вроде бы логично ожидать большой борьбы. Но исход этой встречи фактически был предопределен с первого розыгрыша, который состоял из одного удара — эйса Янника Синнера. Итальянец провел выдающийся матч. Он показал практически идеальный теннис, основанный на фундаментальной подготовке во всех игровых компонентах.

Конечно, в концовке второй партии Зверев имел право сетовать на невезение, но благосклонность теннисной судьбы Синнеру надо было заслужить. И в этот мельбурнский вечер он не только бомбардировал чужую половину корта увесистыми ударами с задней линии и вовремя добегал до сетки в нужные моменты. Он еще и демонстрировал дьявольскую выдержку — как, например, при счете 30:30 в 12-м гейме второго сета, когда оставил за собой изумительный розыгрыш на своей подаче, по ходу которого Зверев, почувствовав запах вроде бы назревавшего перелома, тоже старался изо всех сил.

К тому времени общая картина игры была нарисована почти начисто. Имея ощутимое преимущество в скорости первой и особенно второй подачи, Зверев, тем не менее, был слишком пассивен, так как не мог разыгрывать мяч так же стабильно, как его оппонент. По сути, ему просто не за что было зацепиться.

Редчайший случай — в финале турнира Большого шлема у Зверева не было ни одного брейк-пойнта. Приближаясь к потенциально опасной для него ситуации, Синнер становился абсолютно непробиваемым.

Звереву удалось лишь довести дело до тай-брейка второй партии, который и стал кульминацией финала. Синнер первым проиграл очко на своей подаче, но, поведя — 2:1, его соперник преимущество не удержал. Драматичный момент случился при счете 4:4, когда Звереву в буквальном смысле не хватило пары миллиметров. Мяч, который Синнер направил своим не самым уверенным ударом, задел трос и, потеряв скорость, опустился на другой половине корта. Догнать его Зверев не успел, и Синнер с беспощадным для немецкого теннисиста спокойствием завершил партию в свою пользу.

Третий сет нельзя назвать полной формальностью. В нем ощущался нерв борьбы, но проглядывала и обреченность Зверева, который в шестом гейме сравнительно быстро потерял подачу. И через некоторое время дело дошло до первого матчбола, который Синнер разыграл как на тренировке. Он выполнил точный укороченный удар, выманив Зверева к сетке, а затем чисто обвел ударом слева. В итоге — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 за 2 часа 42 минуты. Соотношение активно выигранных очков и невынужденных ошибок у победителя (32:27) и побежденного (25:45) лишь подтверждают закономерность этого результата.

В отличие от двух предыдущих финалов на мейджорах, проигранных австрийцу Доминику Тиму на US Open в 2020 году и испанцу Карлосу Алькарасу на Roland Garros в прошлом сезоне, Зверев на фоне Синнера выглядел достаточно бледно. И можно лишь предполагать, каким получился бы воскресный матч, если бы на месте сильнейшего действующего теннисиста, по-прежнему не имеющего титулов на турнирах Большого шлема, был Новак Джокович, которому в незавершенном полуфинале против второй ракетки мира помешала травма.

Таким образом, Зверев стал шестым теннисистом, проигравшим три первых финала на мейджорах. В 1980-х годах такая участь постигла будущую первую ракетку мира чеха Ивана Лендла, в 1990-х — американца Андре Агасси и хорвата Горана Иванишевича, а в XXI веке — британца Энди Маррея, Доминика Тима и норвежца Каспера Рууда. При этом выиграть хотя бы один главный теннисный титул из этой шестерки на данный момент не смог лишь Рууд, карьера которого еще продолжается.

Синнер же пополнил другой любопытный список — из теннисистов, которые три первых финала на турнирах Большого шлема провели безупречно.

В 1970-х годах это удалось американцу Джимми Коннорсу и шведу Бьорну Боргу, в 1980-х — другому представителю Швеции Стефану Эдбергу, на стыке двух веков — бразильцу Густаво Куэртену, затем — швейцарцам Роджеру Федереру и Станисласу Вавринке, а также Карлосу Алькарасу.

Если двенадцать месяцев назад в мельбурнском финале итальянец вследствие плохого психологического настроя оказался на грани поражения от Даниила Медведева, предельно измотанного битвами на более ранних стадиях, то сейчас он выглядел полным хозяином положения и ни на секунду не дал усомниться в своем мастерстве. С учетом прошлого года беспроигрышная серия Синнера продолжается уже 21 матч. Более того, за последние четыре месяца он стал первым игроком с 1973 года, одержавшим десять побед над соперниками из топ-10, не отдав ни одного сета. Правда, среди них не было Алькараса — пожалуй, единственного мастера, способного сейчас систематически играть с Синнером на равных.

Евгений Федяков