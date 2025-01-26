Явка на выборах президента Белоруссии превысила 75%

По последним данным, явка на выборах в Белоруссии составила 75,49%. Это информация на 16:00 мск, ее обнародовал председатель ЦИКа Игорь Карпенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В Брестской области проголосовали 80,88% граждан, в Витебской — 74,31%, в Гомельской — 80,91%. В Гродненской области получили бюллетени 75,18%, в Минской — 76,50%, в Могилевской — 83,12%. Меньше всего избирателей в Минске — там проголосовали 62,48%, передает БЕЛТА.

По данным на 14:00 мск, явка избирателей составляла 66,4%. ЦИК республики признал выборы состоявшимися. Помимо Александра Лукашенко в выборах участвуют еще четыре кандидата. Ранее Европарламент принял резолюцию, которая призывает страны ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии.

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