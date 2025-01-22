Пекло поперед батьки

В Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах президента, которые состоятся в воскресенье, 26 января. Помимо Александра Лукашенко в выборах принимают участие еще четыре кандидата, ни один из которых не имеет шансов составить конкуренцию главе государства. Президентские выборы станут испытанием не для самого Александра Лукашенко, а для белорусских силовиков, которые заявляют, что готовятся отразить диверсии иностранных спецслужб и попытки захвата приграничного района с территории Украины и Польши. В связи с этим пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков напомнил, что Россия несет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии и не бросит союзника в беде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избирательный участок в Минске

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости Избирательный участок в Минске

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии стартовало 21 января, в связи с чем личный состав органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск переведен на усиленный режим несения службы. К началу досрочного голосования все избирательные участки были оборудованы тревожными кнопками.

Кроме того, половина избирательных участков была оснащена системами видеонаблюдения. Вместе с милицией и внутренними войсками в день голосования 26 января в обеспечении общественного порядка будут задействованы 5 тыс. работников МЧС, включая 3700 спасателей и 1400 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники.

Максимальная мобилизация силовиков вызвана опасениями белорусских властей относительно попыток дестабилизации со стороны внешних сил, не смирившихся с сохранением в Белоруссии неизменной от выборов к выборам политической системы, в центре которой находится действующий глава государства Александр Лукашенко.

Об угрозах и вызовах на президентских выборах текущего года подробно рассказал в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня» государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. По его словам, Запад планирует с помощью белорусских экстремистов захватить приграничный район страны и ввести туда так называемые миротворческие силы. Как следует из заявления Александра Вольфовича, в Польше для обучения боевиков создан командно-координационный центр «Посполитое рушение».

В свою очередь, на территории Украины с привлечением украинских и западных спецслужб ведется военно-диверсионная подготовка членов экстремистских формирований, состоящих из белорусских радикалов. «Данные подразделения задействуются в боевых операциях ВСУ против российских войск, в которых белорусские экстремисты приобретают боевой опыт»,— предупредил глава белорусского Совбеза. «Мы фиксируем активизацию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб. Видим, как усиленно зондируется почва для поиска болевых точек и триггеров в обществе для организации провокаций, способных раскачать ситуацию в стране. Ключевые цели остаются прежними: смена власти и разрыв союзнических отношений с Россией»,— добавил Александр Вольфович.

В то время как силовые структуры Белоруссии пребывают в напряжении, участники президентской гонки сохраняют олимпийское спокойствие и ждут ее финиша.

Помимо Александра Лукашенко кандидатами в президенты зарегистрированы еще четыре претендента —

лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич,

лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк,

первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков

и бывшая кандидатом на предыдущих выборах беспартийная Анна Канопацкая, предприниматель.

Ни один из кандидатов так и не выдвинул предвыборную программу с альтернативной стратегией развития страны, в результате чего президентская гонка прошла в условиях полного политического штиля и отсутствия дебатов.

Так, выступление по белорусскому телевидению лидера либеральных демократов Олега Гайдукевича постоянно перекликалось с заявлениями самого Александра Лукашенко. Говоря о странах Запада, господин Гайдукевич заявил: «Они всегда рассматривают территорию постсоветского пространства исключительно как территорию, которую надо грабить, забирать все самое ценное, в том числе людской потенциал. Поэтому их оценка наших выборов исключительно из этих соображений. Им нужна нестабильная зависимая Беларусь, руководство которой выполняет команды Брюсселя и Вашингтона».

Учитывая взгляды других участников гонки, которых также нельзя считать его политическими оппонентами, Александр Лукашенко сообщил, что лично он с первых дней избирательной гонки не видел смысла о чем-то спорить и что-то обсуждать с другими зарегистрированными кандидатами.

«Если честно, не слежу. Нет времени для этого. Знаю, что идут дебаты. Но ни одних дебатов я не видел. Сейчас не до дебатов. Сегодня не слова нужны. Сегодня нужны дела. Сейчас нужно развиваться, бороться. Поэтому не слова нужны, а дела»,— сообщил Александр Лукашенко на прошлой неделе, встречаясь с работниками Минского городского технопарка.

«И потом, нам что, шоу надо? Нет. Если бы мы сейчас развернули это шоу на всю страну и друг в друга начали бы стрелять, не то в ухо, не то в голову, "весело" бы было. А что потом? Поэтому спокойно идем к выборам»,— добавил он.

Ранее Александр Лукашенко отказался выступать по телевидению и радио в рамках выделяемого в соответствии с законом о выборах времени для предвыборной агитации.

Одним из примеров решений, демонстрирующих дела президента, стал подписанный им накануне выборов указ, объявляющий 2025–2029 годы пятилеткой качества. Приоритетными целями пятилетки, которая совпадает с новым сроком Александра Лукашенко, названы «дальнейшее повышение качества жизни людей, конкурентоспособности белорусской экономики, совершенствование общественных отношений».

На этом фоне опрос Центра социально-гуманитарных исследований Белорусского государственного экономического университета показал, что в президентских выборах намерены принять участие более 85% белорусов. «Люди собираются участвовать в выборах, сделать свой осознанный политический, стратегический выбор. Исследование показало устойчивость общественно-политической обстановки и сплоченность общества»,— сообщила руководитель центра Ирина Лашук.

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ отклонило приглашение из Минска направить на выборы своих наблюдателей, мотивировав это тем, что приглашение поступило слишком поздно — всего за десять дней до голосования. По мнению руководства организации, это делает невозможным содержательное наблюдение.

«Как говорят, если есть желание, есть тысячи возможностей. Если нет желания, то есть тысячи причин»,— отреагировали на этот отказ в МИД Белоруссии.

Между тем накануне выборов Москва дала понять, что в критический момент она окажет своему ключевому союзнику необходимую поддержку перед лицом внешних вызовов. Комментируя сообщения об угрозе атак со стороны Запада, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил: «Мы действительно имеем обязательства по обеспечению безопасности нашего союзника Белоруссии и в рамках Союзного государства, и в рамках других принятых решений». Представитель Кремля подтвердил, что Россия никогда не оставит Белоруссию в беде.

Сергей Строкань