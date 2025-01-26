ЦИК признал состоявшимися выборы президента Белоруссии

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Игорь Карпенко во время брифинга признал состоявшимися выборы президента страны, сообщило «РИА Новости». По данным ЦИКа от 12:00, явка на выборах составила 56,64%.

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Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Игорь Карпенко

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Всего в списки для голосования включены 6,9 млн граждан. Наибольшую явку показали жители Гомельской и Брестской областей: 62,84% и 61,34% соответственно. Меньше всего проголосовали в Минске (51,29%) и Минской области (54,27%).

Выборы в Белоруссии проходят сегодня, 26 января. Помимо действующего президента Александра Лукашенко в них участвуют лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, глава Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков и экс-кандидат на предыдущих выборах предприниматель Анна Канопацкая (не состоит в партии). В бюллетенях также есть графа «Против всех».

22 января Европарламент призвал страны ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии. Это связано с тем, что избирательные участки за рубежом открыты не были, а также с недопуском иностранных наблюдателей. МИД Белоруссии назвал заявление Европарламента грубейшим вмешательством во внутренние процессы страны.

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