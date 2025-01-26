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Коммерсантъ FM
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ЦИК признал состоявшимися выборы президента Белоруссии

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Игорь Карпенко во время брифинга признал состоявшимися выборы президента страны, сообщило «РИА Новости». По данным ЦИКа от 12:00, явка на выборах составила 56,64%.

Игорь Карпенко

Игорь Карпенко

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Игорь Карпенко

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Всего в списки для голосования включены 6,9 млн граждан. Наибольшую явку показали жители Гомельской и Брестской областей: 62,84% и 61,34% соответственно. Меньше всего проголосовали в Минске (51,29%) и Минской области (54,27%).

Выборы в Белоруссии проходят сегодня, 26 января. Помимо действующего президента Александра Лукашенко в них участвуют лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, глава Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков и экс-кандидат на предыдущих выборах предприниматель Анна Канопацкая (не состоит в партии). В бюллетенях также есть графа «Против всех».

22 января Европарламент призвал страны ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии. Это связано с тем, что избирательные участки за рубежом открыты не были, а также с недопуском иностранных наблюдателей. МИД Белоруссии назвал заявление Европарламента грубейшим вмешательством во внутренние процессы страны.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Пекло поперед батьки».

Фотогалерея

Выборы президента в Белоруссии

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Электронное табло в Минске с надписью «Выборы президента Республики Беларусь»

Электронное табло в Минске с надписью «Выборы президента Республики Беларусь»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Кандидат в президенты Белоруссии Александр Лукашенко голосует на избирательном участке

Кандидат в президенты Белоруссии Александр Лукашенко голосует на избирательном участке

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Информационный стенд «Выборы президента Республики Беларусь» с информацией о кандидатах

Информационный стенд «Выборы президента Республики Беларусь» с информацией о кандидатах

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Члены участковой избирательной комиссии

Члены участковой избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Регистрация голосующих на избирательном участке

Регистрация голосующих на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Голосование на выборах президента Белоруссии

Голосование на выборах президента Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Помимо действующего президента Александра Лукашенко в выборах участвуют лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, глава Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков и беспартийный предприниматель Анна Канопацкая. В бюллетенях также есть графа «Против всех»

Помимо действующего президента Александра Лукашенко в выборах участвуют лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, глава Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков и беспартийный предприниматель Анна Канопацкая. В бюллетенях также есть графа «Против всех»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Голосование на выборах президента Белоруссии

Голосование на выборах президента Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Голосование на выборах президента Белоруссии

Голосование на выборах президента Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Члены избирательной комиссии во время процедуры пломбирования урны с бюллетенями досрочного голосования

Члены избирательной комиссии во время процедуры пломбирования урны с бюллетенями досрочного голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Плакаты «Выборы президента Республики Беларусь» на фонарных столбах

Плакаты «Выборы президента Республики Беларусь» на фонарных столбах

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

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Электронное табло в Минске с надписью «Выборы президента Республики Беларусь»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Кандидат в президенты Белоруссии Александр Лукашенко голосует на избирательном участке

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Информационный стенд «Выборы президента Республики Беларусь» с информацией о кандидатах

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Члены участковой избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Регистрация голосующих на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Голосование на выборах президента Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Помимо действующего президента Александра Лукашенко в выборах участвуют лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, глава Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков и беспартийный предприниматель Анна Канопацкая. В бюллетенях также есть графа «Против всех»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Голосование на выборах президента Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Голосование на выборах президента Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Члены избирательной комиссии во время процедуры пломбирования урны с бюллетенями досрочного голосования

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Плакаты «Выборы президента Республики Беларусь» на фонарных столбах

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

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