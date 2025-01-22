Европарламент принял резолюцию с призывом не признавать итоги выборов в Белоруссии. В ней депутаты Европарламента призвали страны Евросоюза и международное сообщество не признавать итоги электоральной кампании в республике.

Документ поддержали 567 депутатов, против высказались 25. 66 депутатов воздержались.

Ранее в МИД Белоруссии назвали проект резолюции Европарламента в отношении выборов в Белоруссии грубейшим вмешательством в электоральные дела Минска. По словам официального представителя МИДа Анатолия Глаза, «проект (резолюции Европарламента в отношении выборов в Белоруссии.— "Ъ") является грубейшим вмешательством в электоральные процессы суверенного государства, не имеет ничего общего с реальным положением дел и призван оказать давление на свободу волеизъявления белорусских граждан». Об этом он сказал на брифинге сегодня, 22 января (цитата по БЕЛТА). «Выборы в Беларуси только начались, а там все уже осуждено и не признано»,— добавил он.

В ходе брифинга представитель внешнеполитического ведомства также сообщил, что в распоряжении министерства оказалось заявление Европейской службы внешних действий, которое она, как утверждает господин Глаз, планирует сделать по итогам выборов в Белоруссии на основе в том числе принятой сегодня, 22 января, резолюции.

В тексте документа среди прочего содержатся призывы к «проведению в Белоруссии свободных и честных выборов» и осуждается «отсутствие свободы, справедливости и прозрачности» в преддверии электоральной кампании. Кроме того, в резолюции содержится призыв к странам ЕС и международному сообществу категорически отвергнуть предстоящие выборы в Беларуси и расценивать предвыборную кампанию как фикцию.

Комментируя текст документа, в МИД Белоруссии обращали внимание, что «речь идет о непризнании выборов, которые еще даже не прошли».

Выборы в Белоруссии пройдут в воскресенье, 26 января. Вчера, 21 января, стартовало досрочное голосование, которое продлится до 25 января включительно.

Анастасия Домбицкая