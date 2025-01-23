Крепче за страховку держись, шофер

В начале 2025 года число проданных полисов ОСАГО в новых субъектах РФ перешло рубеж в 100 тыс. По словам экспертов, страховщикам выгодно работать на этих территориях, однако остаются проблемы с урегулированием убытков и риски недозастрахованности. Страховщики рассчитывают, что по итогам 2025 года большая часть водителей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях приобретет страховку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

За две декады января 2025 года число заключенных договоров ОСАГО на новых территориях составило 104,5 тыс. штук, следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА). В частности, в ДНР было заключено 33,8 тыс. договоров, в ЛНР — 41,3 тыс. На Запорожскую и Херсонскую области пришлось 20,5 тыс. и 8,9 тыс. договоров соответственно. Всего в России с 1 по 20 января 2025 года было реализовано 2,05 млн полисов ОСАГО.

По данным РСА, средняя стоимость ОСАГО на новых территориях варьировалась от 5,5 тыс. руб. (Запорожская область) до 6,2 тыс. руб. (ДНР). В целом по новым регионам средняя цена полиса составила около 6 тыс. руб. На остальной территории РФ средняя стоимость полиса варьируется от 4,8 тыс. руб. (Забайкалье) до 11,6 тыс. руб. (Москва). Средняя стоимость полиса по стране составила около 7 тыс. руб.

С 1 января 2025 года законодательство об ОСАГО начало действовать на новых территориях в полном объеме. Это значит, что теперь владельцы автомобилей обязаны застраховать гражданскую ответственность при использовании транспортных средств. Сегодня на новых территориях в этом сегменте работают компании «Росгосстрах», «ПСБ Страхование», «Гайде», «Астро-Волга» и «Двадцать первый век». В конце прошлого года также о планах по выходу на новые территории сообщали СОГАЗ, «СберСтрахование», «Адонис» (см. “Ъ” от 23 декабря 2024 года).

Несмотря на выход на рынок крупных страховщиков, лидерство по продажам ОСАГО на новых территориях, по данным РСА, захватила небольшая компания «Астро-Волга» — 67,1 тыс. договоров (более 64% от общих продаж). «У нас доминирующая доля, более 50%»,— заявили в компании. Объем продаж полисов ОСАГО «Росгосстраха» в 2025 году на новых территориях незначительный, но в компании рассчитывают «на дальнейший рост продаж по мере открытия представительств в новых субъектах». Другие страховщики оперативно не ответили на запрос “Ъ”.

По оценке главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, в России на 1 млн человек приходится примерно 318 тыс. автомобилей.

Исходя из этих цифр и численности населения новых регионов (более 3 млн человек), число автомобилей, подлежащих страхованию, можно оценить более чем в 950 тыс.

По прогнозам РСА, все владельцы автомобилей приобретут полис ОСАГО «за январь—март 2025 года». В 2025 году проникновение страхования достигнет среднероссийских значений, оценивают в «Астро-Волге». Вместе с тем, по оценке ОНФ, 8,7% автомобилей, эксплуатируемых населением, не застрахованы.

Впрочем, эксперты сомневаются, что число застрахованных на новых территориях достигнет общероссийских значений. Определенный уровень незастрахованности будет явно большим, чем в остальных регионах, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Не весь автотранспорт на этих территориях зарегистрирован, и это неизбежно отразится на уровне недозастрахованности, поясняет он. Низкий уровень осведомленности о необходимости иметь полис ОСАГО также может приводить к неполной застрахованности, отмечает юрист агентства «Правовое содействие» (Луганск) Алиса Андреева.

Евгений Уфимцев, президент ВСС, Российского союза автостраховщиков и Национального союза страховщиков ответственности (9 января): «Границы тарифного коридора в ОСАГО менялись несколько раз, и практика показывает, что система работает эффективно».

Но в целом сегмент ОСАГО в новых субъектах перспективен для страховщиков — объем собранных премий в 2025 году может составить до 22 млрд руб. (см. “Ъ” от 23 декабря 2024 года). Это особенно актуально, поскольку страховые компании в процессе продажи полисов ОСАГО закладывают высокий уровень убыточности — 75–95%, отмечает независимый эксперт Андрей Бархота.

Однако у страховщиков могут быть трудности по оценке страховых случаев. На новых территориях практически отсутствует необходимая инфраструктура, в частности центры урегулирования убытков для обращения граждан, отмечает госпожа Андреева. Кроме того, на новых территориях пока малое количество станций технического обслуживания, куда можно направить клиентов на ремонт, указывает заместитель гендиректора СК «Двадцать первый век» Дмитрий Смирнов.

Юлия Пославская, Ян Назаренко, Наталия Мирошниченко