«Автогражданка» раздалась вширь

С 13 сентября страховщики будут рассчитывать стоимость полиса ОСАГО для автомобилистов по новым правилам: вступает в силу указание ЦБ, расширяющее более чем на четверть ценовой коридор действующих базовых ставок. «Автогражданка» для безаварийных и опытных водителей должна обойтись дешевле, для попадающих в ДТП начинающих автомобилистов, наоборот, подорожает. Опрошенные “Ъ” страховщики говорят, что уменьшения расценок ОСАГО ждать не стоит: слишком дороги стали запчасти для ремонта. Независимые эксперты опасаются, что значительная часть автомобилистов предпочтет вовсе отказаться от приобретения полиса, но в Российском союзе автостраховщиков (РСА) эти прогнозы опровергают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты опасаются, что стоимость ОСАГО может стать столь недоступной, что от полиса откажутся многие водители

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Эксперты опасаются, что стоимость ОСАГО может стать столь недоступной, что от полиса откажутся многие водители

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Рассчитывая стоимость полиса для каждого водителя, страховщик умножает базовую ставку на ряд коэффициентов (территориальный, возрастной, КБМ и прочие). Размер же ставки компания определяет в пределах установленного Банком России коридора по своему усмотрению, исходя из различных факторов, таких как модель машины, семейное положение водителя и т. д.

До сих пор ставка для владельца легковой машины варьировалась в пределах 2,2–5,9 тыс. руб., а с 13 сентября, в соответствии со вступившим в силу указанием ЦБ 6209-у, коридор составит 1,6–7,5 тыс. руб.

“Ъ” взял для примера 30-летнего москвича с десятилетним (или более) опытом вождения, который, допустим, владеет 150-сильным легковым автомобилем. Москвич управляет автомобилем без аварий, а в полис вписан один водитель. Стоимость ОСАГО для него прежде составляла 2,5–6,72 тыс. руб., теперь же — 1,85–8,47 тыс. руб. Для опытного (со стажем более 14 лет) водителя 40–49 лет, который часто попадает в ДТП, ценовая вилка меняется с 19,9–53,7 тыс. до 14,7–67,7 тыс. руб. Для начинающего 18-летнего столичного автомобилиста диапазон стоимости меняется с 14,8–40 тыс. на 11–50,4 тыс. руб. Коридор базовых ставок и, как следствие, цена страховки изменятся также для водителей мотоциклов, такси, грузовиков и автобусов.

С 13 сентября, в соответствии с указанием ЦБ, также вводятся и новые территориальные коэффициенты: в Махачкале — 0,96 вместо 0,9; в Назрани, Кызыле, Севастополе, Биробиджане, Краснокаменске, Байконуре и на всей территории Чечни — 0,82 вместо 0,7. «Корректировка отразила результаты актуарных расчетов, произведенных на основании данных о выплатах по конкретным регионам»,— сообщили в пресс-службе ЦБ в ответ на запрос “Ъ”.

Банк России, напомним, в последние годы регулярно меняет правила формирования тарифов: в 2019 году коридор расширили на 20%, в 2020 году — еще на 10%. В этот раз ЦБ объяснял необходимость пересмотра цен 30-процентым (по данным РСА) подорожанием запчастей.

Страховые компании готовятся использовать новые возможности. «Для каких-то клиентов точно будет применяться новая максимальная базовая ставка — обычно это высокорисковые и убыточные сегменты»,— рассказал “Ъ” старший управляющий продуктом по автострахованию департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантии» Павел Яковлев. Отвечая на вопрос “Ъ” о клиентах, для которых страховка станет дешевле, он ответил: «После очередного подорожания запчастей ожидать снижения стоимости ОСАГО не стоит». Расширение коридора не означает безусловное повышение стоимости полиса, пояснила “Ъ” руководитель центра управления страховым портфелем по ОСАГО страхового дома ВСК Татьяна Кудрявцева. «Компания может производить расчет в более широком ценовом диапазоне, исходя из манеры вождения, предлагая индивидуальный тариф для каждого клиента,— поясняет она.— Для примера: стоимость полиса для аккуратного водителя из Москвы может составить 5–8 тыс. руб. в год. Это сопоставимо со средним размером премии, который сохранялся в течение трех последних лет, а для автомобилистов, часто попадающих в ДТП, стоимость полиса может достигать 20–25 тыс. руб. Вместе с тем продолжится и рост выплат по ОСАГО».

Независимые эксперты опасаются, что из-за нового тарифного коридора «автогражданка» подорожает настолько, что значительная часть автовладельцев откажется от обязательного страхования.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин прогнозирует, что к концу 2022 года 30–40% всех автомобилей будут ездить без ОСАГО. Он также отметил, что автовладельцам все чаще не хватает выплат на ремонт. «Не исключаем, что такие люди (которые откажутся от ОСАГО.— “Ъ”) могут быть, но сомневаемся, что это будут делать многие,— говорит Павел Яковлев из "РЕСО-Гарантии".— В большинстве случаев клиенты адекватно относятся к повышению стоимости полиса, так как дорожает все — от продуктов и одежды до различных услуг». «Количество водителей без ОСАГО на дорогах стабильно уже несколько лет и составляет около 6 млн граждан,— заявили в РСА.— Массового отказа автовладельцев от покупки полисов не ожидаем, тарифы могут быть увеличены для высокоаварийных водителей. Большая часть автовладельцев демонстрирует низкую аварийность». Накануне вступления в силу указания ЦБ союз представил статистику о доле водителей, получающих максимальную скидку за безаварийную езду (КБМ 0,47): во втором квартале 2022 года их было 32% (4 млн человек), годом ранее — 29% (3,8 млн человек). Часто попадающих в аварии водителей с максимальным КБМ (3,92) всего 815 человек, или 0,01% от общего числа застрахованных автомобилистов, вдвое меньше, чем годом ранее.

Иван Буранов