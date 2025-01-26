Туризм разворачивается на восток

Японию в 2024-м посетили почти 100 тыс. россиян, а турпоток вырос более чем в два раза, сообщили в Ассоциации туроператоров России. На этот год прогноз еще выше. На выбор путешественников повлияло смягчение режима въезда в страну: Япония перестала требовать подтверждение проживания, благодаря чему визы оформляются примерно за неделю и выдаются с минимальной долей отказов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ

В среднем стоимость поездки в Японию начинается от 400 тыс. руб. за двоих. Тур занимает неделю или чуть больше. Путешествие по стране обойдется в районе 300 тыс. руб., а цена перелета может колебаться от 100 тыс. руб. до 150 тыс. руб. в зависимости от даты бронирования и перевозчика. Турпоток вырос и благодаря увеличению транзитных полетов, рассказал вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян: «В первую очередь это расширение полетов китайских перевозчиков, которые предоставляют оптимальные по соотношению цена/время/качество рейсы на все восточное полушарие. Надо понимать, что с учетом географии полетов Япония стала доступна не только жителям Москвы, но и других регионов, в которых представлены авиакомпании из КНР. Не стоит забывать, что туда также можно добраться через традиционные ближневосточные хабы.

Кроме того, Япония была всегда популярна, и сказывается еще фактор отложенного спроса. Многие хотели туда попасть, но не желали заниматься оформлением виз. Сейчас же россиянам получить их легче, чем шенген.

Ну и последнее — то, что рост стоимости путешествия туда несопоставим с традиционными странами, куда летают туристы. Йена, наоборот, обесценивается, а значит, путешествия не то что не дорожают, а формально еще и дешевеют. Вместе с тем стоит учитывать, что перелет в Японию занимает практически сутки. Билеты довольно быстро заканчиваются, то есть это не про поездку в последнюю минуту. Кроме того, стоимость путешествия однозначно не ограничится покупкой билета и отеля. Турпоток в Японию далек еще до насыщения рынка впечатлениями от этой страны, а значит, мы можем ожидать то, что цифры будут расти. Важно, чтобы там не пересмотрели правила выдачи виз. И, соответственно, чем больше транзитных переводчиков будут появляться на российском рынке, а такие перспективы, безусловно, есть со стороны Юго-Восточной Азии, тем легче для наших туристов будет доступ».

На въездном туристическом рынке Японии Россия также показывает одну из самых ярких динамик, уступая только Китаю, следует из данных местной национальной туристической организации. Турпоток вырос благодаря путешественникам, которые раньше предпочитали отправляться в Европу, отметила руководитель отдела по разработке компании ITM group Ирина Юрина: «У нас он вырос практически в три раза по сравнению с предыдущими годами и даже по сравнению с периодом до пандемии COVID-19. Те туристы, которые всегда очень любили познавательный отдых, предпочитали экскурсионные программы, очень активно ездили раньше в Европу. Сейчас перенаправились потоки, и те, кто раньше ездил на запад, смотрят в сторону Азии.

Два самых популярных сезона — это период цветения сакуры (с конца марта и по начало мая) и "период красных кленов" (ноябрь-декабрь). Порядка, наверное, 60-70% туристов едут в это время. В целом мы можем сказать, что это круглогодичное направление, потому что и летом, и зимой там есть что посмотреть. В части горнолыжного отдыха там хорошие склоны, очень высокое качество снега.

"Золотым треугольником" для туристов являются три города: Токио, куда в первую очередь прилетают практические все, Киото — старая столица, Осака.

Часто у нас бывает, что прилетают, допустим, в Токио, а вылетают обратно домой уже из Осаки. Практически все едут именно туда, плюс добавляя что-то еще свое. И, конечно же, символ Японии — это гора Фудзи, ее обычно посещают по дороге либо из Токио в Киото, либо обратно. Она тоже добавляется, пожалуй, в 95% туров. Есть и те, кто едут во второй или в третий раз, таких туристов тоже довольно много. В этом случае они уже выбирают более маленькие японские городки. Очень много путешественников с детьми сейчас туда едет, потому что в Японии есть и Disneyland, и Universal Park, и свои еще местные франшизы, такие как Super Nintendo World, Supermario. Можно посетить и Disney Sea с водными аттракционами, есть парк-музей Гибли для любителей японской анимации».

Россиян в прошлом году также интересовала Южная Корея. Ее посетило около 300 тыс. путешественников, что увеличило турпоток в страну на 25%, отметили в ассоциации. Туроператоры добавили, что для въезда в республику нужно лишь электронное разрешение, при этом стоимость поездок примерно в два раза ниже, чем в Японию.

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