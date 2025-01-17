Бремя туризма

Летний туристический сезон 2025 года может выдаться непростым для внутреннего рынка, избалованного в последние годы вниманием и ажиотажем среди россиян. К сложностям с доступностью авиаперевозок добавилось введение во многих регионах туристического налога, который отельеры немедленно начали включать в стоимость размещения. Очевидно, что серьезным испытанием для индустрии станет и декабрьский разлив мазута на побережье Черного моря: туристы уже начали пересматривать планы на предстоящий туристический сезон в этом регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам коммерческого директора туроператора «Алеан» Оксаны Булах, бронирования летнего отдыха в России сейчас в принципе не показывают значительного роста: «В январе—феврале прошлого года мы видели всплеск, но в этом году на туристах сказывается в целом напряженный фон». Многие крупные черноморские отели, по ее словам, выставили цены позже, чем обычно: если в 2024 году они были сформированы уже в августе—октябре, то в этом — только в декабре. Гостиницы более взвешенно подходили к вопросу себестоимости, много технических вопросов возникло из-за замены экспериментального курортного сбора на повсеместный туристический налог, говорит эксперт. Возможность вводить его по решению местных властей появилась с 1 января, после вступления в силу поправок к Налоговому кодексу.

Практика быстро стала популярной. По подсчетам Российского союза туриндустрии (РСТ), туристический налог уже ввели 754 муниципалитета в 63 регионах страны. К началу сезона их может стать больше. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин считает, что туристами переход на туристический налог будет восприниматься проще, чем внедрение курортного сбора: он платится отельерами, уже входит в стоимость бронирования.

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Источник дохода

В РСТ обращают внимание на то, что, принимая решение о туристическом налоге, местные власти не всегда руководствуются экономической логикой: важен человеческий фактор. Например, в Магаданской области налог появился в селе Ягодном. В Свердловской области помимо Екатеринбурга такие сборы ввели в Верхней Пышме, Среднеуральске, Первоуральске, Сысерти, Асбесте, Верхотурье, Новоуральске, Шале, Невьянске и Сосьве. Единой тенденции нет, но мера может помочь пополнить местные бюджеты, говорит политолог Михаил Коробельников. В минтуризме Дагестана пояснили “Ъ”, что налог станет дополнительным источником финансирования для развития муниципальных образований республики.

В Екатеринбурге за счет сбора рассчитывают получить за год 84 млн руб., в Новосибирске — 100 млн руб., Омске — 32 млн руб., Тамбове — 26 млн руб., Липецке — 33 млн руб., Краснодаре — 94 млн руб., Казани — более 150 млн руб., Чебоксарах и городах-спутниках — 40 млн руб., Республике Алтай — 50–70 млн руб., Перми — 52,9 млн руб.

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Не все регионы смотрят на дополнительные сборы с туристов позитивно. В минтуризме Удмуртии “Ъ” сообщили, что оценивают лояльность гостей выше потенциальной финансовой прибыли. Отказ от налога, по мнению чиновников, повысит конкурентоспособность республики в борьбе за поток. Скептическое отношение к туристическому налогу ранее высказывали власти Крыма и Нижегородской области. В Центре проектного развития территорий и туризма Челябинской области называют приоритетными для региона задачи выведения из серой зоны существующие коллективные средства размещения. Потенциальные поступления при введении налога составят всего 0,2% от бюджета Челябинской области и создадут риски уходя бизнеса в тень, пояснили там.

Ставка туристического налога в этом году составит 1% от стоимости проживания, но не менее 100 руб. с человека в сутки, следует из материалов РСТ. Сумма небольшая, но она все же станет причиной увеличения цен: отельеры будут вынуждены включать ее в цену услуг, отмечают в «Островке». Введение сбора может иметь свои негативные последствия: возрастет нагрузка на бизнес и гостей, замечает гендиректор Azimut Hotels Максим Бродовский.

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Разлив мазута

Главным фактором риска для юга страны, безусловно, станут экологические проблемы после разлива мазута в Керченском проливе в конце прошлого года. Реакция туристов последовала немедленно — сейчас она носит больше ситуативный характер, но серьезность проблемы признают все. За две недели с начала 2025 года спрос на поездки в Анапу сократился на 40% год к году, сообщил “Ъ” Сергей Ромашкин. Оксана Булах отмечает такой же спад. Причина — разлив мазута, из-за чего на курорте загрязнены 40 км линии пляжа.

Авария произошла в Керченском проливе 15 декабря 2024 года из-за разлома в ходе шторма танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». 26 декабря в Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального уровня. Работы по ликвидации продолжаются, но 9 января 2025 года президент Владимир Путин критиковал их ход: «Из той информации, которую получаю, делаю вывод: все, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно».

Говорить в моменте о влиянии инцидента на сокращение турпотока на юг России сложно. Пока это мало волнует тех, кто прибывает на курорты сейчас, объясняют в «Русском экспрессе». Но новые бронирования, по данным туроператора, фактически прекратились. Аналитики OneTwoTrip зафиксировали снижение рыночной доли Сочи и Геленджика. В сервисе «Островок» говорят, что гостиничных бронирований в Анапе и Геленджике на май—август 2025 года сейчас на 20% меньше год к году.

Председатель экспертного совета ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов фиксирует снижение числа запросов в Анапе и Крыму. Руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина говорит, что некоторые путешественники принимают решение об отмене бронирований.

Окончательные сроки завершения работ по ликвидации экологической аварии пока не назывались. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что очистить побережье от мазута необходимо до 1 марта. Но срок может затянуться (см. блицинтервью).

В Минэкономики “Ъ” пояснили, что пока ориентируются на базовый прогноз, сделанный в рамках нацпроекта: по России в этом году будет совершено более 90 млн турпоездок. Но с учетом конъюнктуры и новых факторов цифры будут корректироваться, пояснили в министерстве.

Надбавка за отдых

В целом рост стоимости отдыха в России по-прежнему остается одним из ключевых факторов, негативно сказывающихся на рынке внутреннего туризма, единодушны эксперты. В декабре 2024 года в РСТ отмечали, что стоимость перелетов по России за год увеличилась на 22,5%. «Цены выросли, а пассажиропоток перевозчиков внутри страны за прошлый год практически не показал роста»,— замечает господин Ромашкин. Он указывает, что летом перелет из Москвы в Сочи и обратно для семьи из четырех человек обходился в среднем в 120 тыс. руб., называя сумму значительной.

О падении доступности отдыха, по мнению господина Ромашкина, косвенно свидетельствует высокая доля автотуристов. Согласно ВЦИОМу, на машине в отпуск прошлым летом ездили 53% россиян, год к году показатель вырос на 4 процентных пункта. «Он также впервые превысил значение в 50%»,— замечает Сергей Ромашкин. Эксперт добавляет, что размещение в отелях за год подорожало на 17–18%. В этом году динамика, по его мнению, также будет двузначной. Это может стимулировать часть путешественников сократить число поездок по стране.

Конкурируют российские направления не только между собой, но и с зарубежными. Согласно Travelata.ru, в общей структуре реализованных организованных туров на лето Россия в целом сейчас занимает 18%, годом ранее было 27%. Больше половины пока собираются в Турцию.

Отельеры все же формируют достаточно позитивный прогноз. Господин Бродовский рассчитывает, что число гостей в этом году будет сопоставимо с прошлым. Загрузку отельерам, по его мнению, частично обеспечат зарубежные гости: он ждет роста потока из Центральной Азии, с Ближнего Востока, из Китая и Индии. В Cosmos Hotel Group тоже ждут больше гостей из-за рубежа. Поток туристов в целом, согласно ожиданиям компании, вырастет на 10–15%. Руководитель департамента продаж группы «Мантера» Екатерина Харджиева рассчитывает, что загрузка отелей прибрежного кластера Сочи в этом году составит 85–90%.

Еще одним фактором потенциального роста стоимости господин Богданов называет переадресацию на некоторые направления потока туристов с черноморского побережья. Это создает дополнительный спрос. Оксана Булах обращает внимание на то, что многие туристы активно ищут для себя альтернативные, нечерноморские направления. В качестве примера она приводит курорты Кавказских Минеральных Вод — бронирований больше на 15%, чем годом ранее. Еще одно перспективное направление — Горный Алтай. Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова говорит о растущем интересе к Дальнему Востоку. На лето, по ее словам, в структуре авиабронирований существенно увеличились доли Владивостока, Хабаровска и Южно-Сахалинска. В «Островке» говорят о растущем спросе на Воронеж, Мурманск и Псков — число бронирований на лето выросло вдвое. Позитивная динамика прослеживается для Самары, Нижнего Новгорода, Казани, Калининграда и Москвы.

Александра Мерцалова; корреспондентская сеть