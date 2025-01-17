Бремя туризма
Почему россияне еще зимой начали менять планы на лето
Летний туристический сезон 2025 года может выдаться непростым для внутреннего рынка, избалованного в последние годы вниманием и ажиотажем среди россиян. К сложностям с доступностью авиаперевозок добавилось введение во многих регионах туристического налога, который отельеры немедленно начали включать в стоимость размещения. Очевидно, что серьезным испытанием для индустрии станет и декабрьский разлив мазута на побережье Черного моря: туристы уже начали пересматривать планы на предстоящий туристический сезон в этом регионе.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
По словам коммерческого директора туроператора «Алеан» Оксаны Булах, бронирования летнего отдыха в России сейчас в принципе не показывают значительного роста: «В январе—феврале прошлого года мы видели всплеск, но в этом году на туристах сказывается в целом напряженный фон». Многие крупные черноморские отели, по ее словам, выставили цены позже, чем обычно: если в 2024 году они были сформированы уже в августе—октябре, то в этом — только в декабре. Гостиницы более взвешенно подходили к вопросу себестоимости, много технических вопросов возникло из-за замены экспериментального курортного сбора на повсеместный туристический налог, говорит эксперт. Возможность вводить его по решению местных властей появилась с 1 января, после вступления в силу поправок к Налоговому кодексу.
Практика быстро стала популярной. По подсчетам Российского союза туриндустрии (РСТ), туристический налог уже ввели 754 муниципалитета в 63 регионах страны. К началу сезона их может стать больше. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин считает, что туристами переход на туристический налог будет восприниматься проще, чем внедрение курортного сбора: он платится отельерами, уже входит в стоимость бронирования.
Источник дохода
В РСТ обращают внимание на то, что, принимая решение о туристическом налоге, местные власти не всегда руководствуются экономической логикой: важен человеческий фактор. Например, в Магаданской области налог появился в селе Ягодном. В Свердловской области помимо Екатеринбурга такие сборы ввели в Верхней Пышме, Среднеуральске, Первоуральске, Сысерти, Асбесте, Верхотурье, Новоуральске, Шале, Невьянске и Сосьве. Единой тенденции нет, но мера может помочь пополнить местные бюджеты, говорит политолог Михаил Коробельников. В минтуризме Дагестана пояснили “Ъ”, что налог станет дополнительным источником финансирования для развития муниципальных образований республики.
В Екатеринбурге за счет сбора рассчитывают получить за год 84 млн руб., в Новосибирске — 100 млн руб., Омске — 32 млн руб., Тамбове — 26 млн руб., Липецке — 33 млн руб., Краснодаре — 94 млн руб., Казани — более 150 млн руб., Чебоксарах и городах-спутниках — 40 млн руб., Республике Алтай — 50–70 млн руб., Перми — 52,9 млн руб.
Не все регионы смотрят на дополнительные сборы с туристов позитивно. В минтуризме Удмуртии “Ъ” сообщили, что оценивают лояльность гостей выше потенциальной финансовой прибыли. Отказ от налога, по мнению чиновников, повысит конкурентоспособность республики в борьбе за поток. Скептическое отношение к туристическому налогу ранее высказывали власти Крыма и Нижегородской области. В Центре проектного развития территорий и туризма Челябинской области называют приоритетными для региона задачи выведения из серой зоны существующие коллективные средства размещения. Потенциальные поступления при введении налога составят всего 0,2% от бюджета Челябинской области и создадут риски уходя бизнеса в тень, пояснили там.
Ставка туристического налога в этом году составит 1% от стоимости проживания, но не менее 100 руб. с человека в сутки, следует из материалов РСТ. Сумма небольшая, но она все же станет причиной увеличения цен: отельеры будут вынуждены включать ее в цену услуг, отмечают в «Островке». Введение сбора может иметь свои негативные последствия: возрастет нагрузка на бизнес и гостей, замечает гендиректор Azimut Hotels Максим Бродовский.
Разлив мазута
Главным фактором риска для юга страны, безусловно, станут экологические проблемы после разлива мазута в Керченском проливе в конце прошлого года. Реакция туристов последовала немедленно — сейчас она носит больше ситуативный характер, но серьезность проблемы признают все. За две недели с начала 2025 года спрос на поездки в Анапу сократился на 40% год к году, сообщил “Ъ” Сергей Ромашкин. Оксана Булах отмечает такой же спад. Причина — разлив мазута, из-за чего на курорте загрязнены 40 км линии пляжа.
Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян о последствиях разлива мазута для экологии юга России
Авария произошла в Керченском проливе 15 декабря 2024 года из-за разлома в ходе шторма танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». 26 декабря в Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального уровня. Работы по ликвидации продолжаются, но 9 января 2025 года президент Владимир Путин критиковал их ход: «Из той информации, которую получаю, делаю вывод: все, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно».
Говорить в моменте о влиянии инцидента на сокращение турпотока на юг России сложно. Пока это мало волнует тех, кто прибывает на курорты сейчас, объясняют в «Русском экспрессе». Но новые бронирования, по данным туроператора, фактически прекратились. Аналитики OneTwoTrip зафиксировали снижение рыночной доли Сочи и Геленджика. В сервисе «Островок» говорят, что гостиничных бронирований в Анапе и Геленджике на май—август 2025 года сейчас на 20% меньше год к году.
Председатель экспертного совета ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов фиксирует снижение числа запросов в Анапе и Крыму. Руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина говорит, что некоторые путешественники принимают решение об отмене бронирований.
Партнер по консалтингу NEFT Research Александр Котов о масштабах и причинах разлива мазута в Керченском проливе
Окончательные сроки завершения работ по ликвидации экологической аварии пока не назывались. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что очистить побережье от мазута необходимо до 1 марта. Но срок может затянуться (см. блицинтервью).
В Минэкономики “Ъ” пояснили, что пока ориентируются на базовый прогноз, сделанный в рамках нацпроекта: по России в этом году будет совершено более 90 млн турпоездок. Но с учетом конъюнктуры и новых факторов цифры будут корректироваться, пояснили в министерстве.
Надбавка за отдых
В целом рост стоимости отдыха в России по-прежнему остается одним из ключевых факторов, негативно сказывающихся на рынке внутреннего туризма, единодушны эксперты. В декабре 2024 года в РСТ отмечали, что стоимость перелетов по России за год увеличилась на 22,5%. «Цены выросли, а пассажиропоток перевозчиков внутри страны за прошлый год практически не показал роста»,— замечает господин Ромашкин. Он указывает, что летом перелет из Москвы в Сочи и обратно для семьи из четырех человек обходился в среднем в 120 тыс. руб., называя сумму значительной.
О падении доступности отдыха, по мнению господина Ромашкина, косвенно свидетельствует высокая доля автотуристов. Согласно ВЦИОМу, на машине в отпуск прошлым летом ездили 53% россиян, год к году показатель вырос на 4 процентных пункта. «Он также впервые превысил значение в 50%»,— замечает Сергей Ромашкин. Эксперт добавляет, что размещение в отелях за год подорожало на 17–18%. В этом году динамика, по его мнению, также будет двузначной. Это может стимулировать часть путешественников сократить число поездок по стране.
Конкурируют российские направления не только между собой, но и с зарубежными. Согласно Travelata.ru, в общей структуре реализованных организованных туров на лето Россия в целом сейчас занимает 18%, годом ранее было 27%. Больше половины пока собираются в Турцию.
Отельеры все же формируют достаточно позитивный прогноз. Господин Бродовский рассчитывает, что число гостей в этом году будет сопоставимо с прошлым. Загрузку отельерам, по его мнению, частично обеспечат зарубежные гости: он ждет роста потока из Центральной Азии, с Ближнего Востока, из Китая и Индии. В Cosmos Hotel Group тоже ждут больше гостей из-за рубежа. Поток туристов в целом, согласно ожиданиям компании, вырастет на 10–15%. Руководитель департамента продаж группы «Мантера» Екатерина Харджиева рассчитывает, что загрузка отелей прибрежного кластера Сочи в этом году составит 85–90%.
Еще одним фактором потенциального роста стоимости господин Богданов называет переадресацию на некоторые направления потока туристов с черноморского побережья. Это создает дополнительный спрос. Оксана Булах обращает внимание на то, что многие туристы активно ищут для себя альтернативные, нечерноморские направления. В качестве примера она приводит курорты Кавказских Минеральных Вод — бронирований больше на 15%, чем годом ранее. Еще одно перспективное направление — Горный Алтай. Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова говорит о растущем интересе к Дальнему Востоку. На лето, по ее словам, в структуре авиабронирований существенно увеличились доли Владивостока, Хабаровска и Южно-Сахалинска. В «Островке» говорят о растущем спросе на Воронеж, Мурманск и Псков — число бронирований на лето выросло вдвое. Позитивная динамика прослеживается для Самары, Нижнего Новгорода, Казани, Калининграда и Москвы.