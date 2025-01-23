Брони разлетелись по майским

Россияне активно бронируют путевки на майские праздники. Как на российские, так и на зарубежные направления, сообщили собеседники “Ъ FM”. В гостиницах Крыма, например, занято 27% номеров на это время. А на летний период забронировано более трети. Об этом заявили в Министерстве туризма региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Спрос переориентировался на полуостров после происшествия с мазутом в Анапе, говорит гендиректор туроператора «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин: «Пятерка лидеров внутреннего туризма мало меняется по сезонам. На первом месте, безусловно, Краснодарский край. Купаться в море будет еще нельзя, но там есть много отелей с хорошей инфраструктурой, с бассейнами. На втором месте расположилась Москва, на третьем — Санкт-Петербург. На четвертом — Крым с таким довольно серьезным отставанием от первой тройки. Пятое место — регион Кавказских Минеральных Вод, медицинский туризм, санаторное лечение.

Сколько можно сэкономить, если покупать тур по акциям раннего бронирования? Акция продлится еще месяц или полтора. Можно купить путевки на майские праздники фактически по ценам 2024 года, поскольку то удорожание, которое отели заложили на 2025 год, оно сейчас компенсируется скидками, который бизнес дает в рамках акции раннего бронирования. То есть можно сэкономить 10-12% от тех цен, которые будут действовать уже на момент поездки.

Продажи идут неплохо, но ситуация с разливом мазута в Анапе сильно подкосила город, и сейчас мы видим, что туристы взяли паузу, Анапа бронируется довольно вяло, но тем не менее те путешественники, которые уже купили ее, пока сохраняют свои бронирования. В основном спрос сейчас концентрируется в Крыму — где-то плюс 30% к 2025-му. Центральный район, Сочи и Адлер — где-то плюс 7% к прошлому году».

Самым популярным зарубежным направлением на майские праздники стала Турция, рассказали “Ъ FM” представители площадки OnlineTur.ru. Также в тройку вошли Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Аналитики также фиксируют спрос на Шри-Ланку и Вьетнам. Однако рейсов во многие страны часто недостаточно, поэтому стоимость перелета может занимать около половины от цены путевки, отметил директор по развитию OnlineTur.ru Игорь Блинов: «Стоимость в валюте почти не изменилась за год, лишь рамках мировой инфляции — порядка 5-7%, в зависимости от страны.

А учитывая удешевление нашей национальной валюты, стоимость в рублях, выросла значительно. И вот после того, как сейчас рубль немножко укрепляется, цена заметно отыгрывает назад. Поэтому экономия может составлять примерно 15-25%. Некоторые отели делают свои специальные предложения, у некоторых туроператоров проводятся маркетинговые акции. В любую сторону, куда ни полетишь, стоимость перелета составляет как минимум 50% от всего отдыха. По большинству направлений самая главная проблема — это ограниченность перевозки, недостаточное количество самолетов. Рынок очень емкий. Туристы уже привыкли. Уже никто не рассчитывает на стоимость отдыха в 50 тыс. руб. или 75 тыс. руб. на неделю "все включено" на двоих, как было еще года полтора-два назад».

Туры в Турцию с питанием «все включено» с чартерным перелетом в отель «три звезды» стоят от 100 тыс. руб. за двоих на неделю, в гостиницы «пять звезд» — от 230 тыс. руб. за двоих на тот же период.

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Елена Иванова