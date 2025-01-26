Вузы в России начнут начислять допбаллы за достижения при поступлении

Некоторые российские университеты, включая МФТИ, РАНХиГС, РГГУ, РУДН, НИУ ВШЭ, РГСУ, МГТУ им. Баумана и РЭУ им. Плеханова, расширили список индивидуальных достижений, за которые абитуриенты получат дополнительные баллы при поступлении. Также часть вузов изменила правила поступления без вступительных испытаний (БВИ), сообщил ТАСС.

В РГГУ, РЭУ, РГСУ и ВШЭ сообщили агентству, что начнут начислять допбаллы за участие в профориентационных мероприятиях университетов. В РАНХиГС дополнительные семь баллов получат победители и призеры олимпиады для студентов среднего профессионального образования «Мои финансы». Поступающие в РУДН получат баллы за сертификат о прохождении демонстрационного экзамена, проекта «Код будущего» или конференции школьников «Открой в себе ученого».

Правила поступления по праву БВИ изменили МФТИ, МГТУ и РГГУ. Университеты увеличили число олимпиад, которые дают это право. В МГУ увеличение составило около 15%. РГГУ позволил пользоваться правом БВИ не только по профильному предмету, но и по всем, которые входят в перечень вступительных для конкретной специальности.

С 1 сентября 2026 года российские вузы перейдут на новую систему высшего образования. Она предусматривает два уровня: базовое и специализированное. Срок обучения будет составлять от четырех до шести лет на базовом уровне, на специализированном — от года до трех. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал новую систему шагом для повышения качества российского образования.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Вузам помянули новое».