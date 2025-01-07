Российские вузы перейдут на новую систему образования с 1 сентября 2026 года

Российские университеты начнут переход на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года. Об этом рассказали «РИА Новости» в пресс-службе Министерства науки и высшего образования (Минобрнауки). К этому времени ведомство намерено подготовить и утвердить необходимые нормативно-правовые акты и сопутствующую документацию.

В министерстве также отметили, что анонсированный переход не затронет уже стартовавшие учебные курсы. Студенты, которые обучаются по действующим образовательным программам, предоставят возможность завершить их в рамках той программы, на которую они поступали.

Весной 2024 года глава Минобрнауки заявлял, что в уже в этом году в России исчезнет понятие «бакалавр». Вместо него будут высшее и специализированное высшее образование. Магистратура в системе образования останется, однако претерпит серьезные изменения.

В 2023 году в шести российских вузах стартовал пилотный проект перехода на новую модель высшего образования. Она предусматривает два уровня высшего образования: базовое и специализированное. Срок обучения на базовом варьируется от четырех до шести лет, на специализированном — от года до трех. От Болонской системы в России отказались в 2022 году.

Подробнее о качестве российского образования — в материале «Ъ» «Наука преподавать».