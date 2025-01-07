Володин: в Госдуме поддержали переход на новую систему образования в 2026 году

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты поддерживают предложение Минобрнауки изменить систему высшего образования. Он считает, что это верный шаг для повышения качества российского образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Со своей стороны будем поддерживать Минобрнауки в реализации этого вопроса. От качества подготовки кадров зависят развитие экономики и технологический суверенитет нашей страны»,— приводит слова господина Володина пресс-служба Госдумы.

Новая система предполагает два уровня обучения: базовое высшее и специализированное высшее, а бакалавриат будет отменен. Срок обучения на базовом высшем уровне варьируется от четырех до шести лет, на специализированном — от года до трех. Пилотный проект перехода на новую модель образования начался в 2023 году в шести вузах страны. Ранее в Министерстве науки и высшего образования рассказали, что вузы начнут переход на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года.

Подробнее об этом — в материале «Вузы прощаются с Болонской системой».