Вузам помянули новое

Минобрнауки подготовит нормативную базу для перехода на новую систему высшего образования к 2026 году: с сентября этого года планируется перевести все российские вузы на новые стандарты подготовки. Ранее глава ведомства Валерий Фальков обещал подготовить нормативно-правовую базу реформы к концу 2024 года, а с 2025 года планировалось отказаться от понятия «бакалавр». Массовый переход на новую систему, однако, и ранее анонсировался с сентября 2026 года. Сейчас соответствующий пилотный проект запущен в шести российских вузах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Минобрнауки сообщили, что с 1 сентября 2026 года российские вузы начнут набор студентов уже по обновленным стандартам высшего образования. К этому моменту в ведомстве обещают подготовить всю необходимую нормативно-правовую базу. Поддержку ведомству Валерия Фалькова сразу же выразили в парламенте: «Будем поддерживать Минобрнауки в реализации этого вопроса. От качества подготовки кадров зависят развитие экономики и технологический суверенитет нашей страны»,— заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, работа по выстраиванию новой национальной системы высшего образования ведется с мая 2022 года. Тогда Минобрнауки анонсировало отказ от так называемой Болонской системы и пообещало создать собственную уникальную модель высшего образования. Чиновники предложили заменить систему бакалавриат—магистратура на два других уровня образования — базовый (БВО) и специализированный высший с последующей аспирантурой.

Срок обучения для БВО составляет от четырех до шести лет, а для специализированного высшего образования — от года до трех.

В мае 2023 года стартовал пилотный проект по переходу на новую систему. В нем участвуют МАИ, НИТУ МИСИС, МПГУ, Балтийский федеральный университет, Петербургский горный университет и Томский госуниверситет. «Пилот» подойдет к завершению как раз к 2026 году. За два года число обновленных программ расширилось: в первый год «пилота» набор шел на 113 специальностей, а во втором — уже на 174. При этом два университета — Петербургский горный и МАИ — уже набирают первокурсников только по новым стандартам.

Сроки полного перехода на новую систему, однако, нигде не зафиксированы конкретно — судить о планах ведомства можно только из слов чиновников. Так, вице-премьер Дмитрий Чернышенко весной 2024 года заявлял, что «полномасштабное внедрение новых образовательных программ более чем в тысяче вузов страны» запланировано на 2026 год. Глава Минобрнауки Валерий Фальков (тогда в статусе и. о.) во время заседания Госдумы по утверждению федеральных министров в мае прошлого года обещал разработать нормативную базу для обновленной системы к концу 2024 года, а в 2025 году — избавиться от понятия «бакалавр».

На декабрьском совещании с ректорами господин Фальков заявил, что «2025 год будет посвящен активным действиям по переходу на новую модель высшего образования».

Названия новых уровней национальной системы высшего образования тоже пока не приобрели единообразия. Если изначально чиновники предлагали заменить систему бакалавриат—магистратура на два других уровня образования — базовый и специализированный высший, то в 2024 году Валерий Фальков перестал называть первый уровень базовым. Он употреблял понятие «высшее образование». Министр акцентировал внимание на том, что образование должно быть завершено «в один такт»: в новой системе первая ступень — полноценный уровень, «без необходимости доучивания на следующих ступенях». Именно поэтому называться он должен просто высшим образованием.

Отдельно в Минобрнауки напомнили, что студенты, поступавшие на действующие сейчас образовательные программы бакалавриата и магистратуры, будут доучиваться по старым правилам, и обновление системы высшего образования их не коснется. Таким образом, бакалавры будут выпускаться из российских вузов еще как минимум до 2029 года.

Полина Ячменникова