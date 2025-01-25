Пит Хегсет вступил в должность главы Пентагона

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс привел к присяге бывшего офицера и телеведущего Пита Хегсета. 29-й министр обороны вступил в должность почти через 12 часов после того, как его назначение утвердили в Сенате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rod Lamkey, Jr. / AP Фото: Rod Lamkey, Jr. / AP

«Мы не хотим воевать... Мы хотим сдержать их... и хотим ответственно положить этому конец. Но если нам нужно будет с ними сражаться, мы задействуем подавляющую и решающую силу, чтобы вступить в бой, уничтожить врага и вернуть наших парней домой»,— сказал господин Хегсет во время церемонии принятия присяги (цитата по AP News).

24 января в Сенате США прошло голосование за утверждение Пита Хегсета на пост главы Пентагона. 50 сенаторов отдали голос за его назначение, 50 — против, включая бывшего лидера Республиканской партии Митча Макконнелла. Решающий голос в поддержку кандидатуры господина Хегсета отдал вице-президент Джей Ди Вэнс. Это второй случай в истории, когда утверждение кандидатуры министра военного ведомства зависело от голоса вице-президента.

44-летний Питер Хегсет был командиром пехотного взвода в Ираке и проходил службу в Афганистане. После завершения военной карьеры он стал работать корреспондентом и ведущим телеканала Fox News. На должность главы Пентагона президент США Дональд Трамп выдвинул его в ноябре 2024 года.