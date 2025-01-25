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Коммерсантъ FM
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Путин поручил использовать рекламу для популяризации образа многодетной семьи

Президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по использованию рекламы для популяризации образа многодетной семьи. Исполнить поручение нужно до 5 марта. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Господин Путин дал список поручений по итогам заседания госсовета по вопросам социальной поддержки семей, прошедшего 20 декабря 2024 года. В числе других распоряжений:

  • проработать продление мер соцподдержки многодетных семей, воспитывающих ребенка-инвалида;
  • рассмотреть вопрос о поддержке производства отечественных транспортных средств, предназначенных для использования многодетными семьями;
  • проработать меры по организации отдыха семей с детьми, особенно многодетных;
  • рассмотреть повышение качества и доступности перевозок в такси семей с детьми, включая многодетные семьи;
  • общественному движению «Народный фронт "За Россию"» обеспечить мониторинг реализации решений президента, касающихся вопросов социальной поддержки многодетных семей и повышения рождаемости.

В декабре в ходе прямой линии Владимир Путин сказал, что в России не хватает женщин детородного возраста. Он назвал улучшение демографии, поддержку многодетности и повышение благосостояния семей «общенациональной целью». Президент поручил в 2025 году работать над повышением рождаемости.

О демографической политике властей — в материале «Ъ» «Москвичек приближают к зачатию».

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