Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин назвал поддержку рождаемости в России общенациональной целью

Власти России сделали многое в 2024 году, чтобы укрепить авторитет и общественный статус института семьи, сказал президент Владимир Путин. Он назвал общенациональной целью улучшение демографии, поддержку многодетности и повышение благосостояния семей в РФ.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В ходе церемонии подведения итогов Года семьи глава государства призвал продолжить работу по сохранению и развитию семейных основ в России, уделяя особое внимание многодетным семьям. По его словам, в домашнем кругу формируются личность и мировоззрение ребенка, закладываются его нравственные ориентиры. Большая семья, по мнению господина Путина,— это «мощный оплот для страны, общества, для человека».

Владимир Путин говорил в ходе прямой линии, что в России не хватает женщин детородного возраста. Он отмечал, что коэффициент рождаемости в стране упал до 1,4% и его нужно повышать минимум до 2,1%. Для поддержки рождаемости Минтруд предложил продлить программу материнского капитала, завершающуюся в конце 2026 года, до конца 2030-го.

Подробнее — в материале «Ъ» «Материнскому капиталу добавляют срок».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...