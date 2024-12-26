Путин назвал поддержку рождаемости в России общенациональной целью

Власти России сделали многое в 2024 году, чтобы укрепить авторитет и общественный статус института семьи, сказал президент Владимир Путин. Он назвал общенациональной целью улучшение демографии, поддержку многодетности и повышение благосостояния семей в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В ходе церемонии подведения итогов Года семьи глава государства призвал продолжить работу по сохранению и развитию семейных основ в России, уделяя особое внимание многодетным семьям. По его словам, в домашнем кругу формируются личность и мировоззрение ребенка, закладываются его нравственные ориентиры. Большая семья, по мнению господина Путина,— это «мощный оплот для страны, общества, для человека».

Владимир Путин говорил в ходе прямой линии, что в России не хватает женщин детородного возраста. Он отмечал, что коэффициент рождаемости в стране упал до 1,4% и его нужно повышать минимум до 2,1%. Для поддержки рождаемости Минтруд предложил продлить программу материнского капитала, завершающуюся в конце 2026 года, до конца 2030-го.

Подробнее — в материале «Ъ» «Материнскому капиталу добавляют срок».