Москвичек приближают к зачатию

В Москве утвердили собственный алгоритм лечения бесплодия у женщин. Годовая программа предусматривает комплекс бесплатных исследований и последующее бесплатное же лечение, направленное на повышение шансов естественного зачатия. По оценке акушера-гинеколога Алексея Черникова, первый этап такого обследования, учитывая средние цены клиник Москвы, без участия властей мог бы обойтись москвичкам в 40 тыс. руб., далее оперативное вмешательство — в 150–200 тыс. руб. Если лечение не будет эффективным, женщине помогут воспользоваться программой ЭКО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В рамках нового стандарта акушерско-гинекологической помощи в Москве разработали и утвердили, как сказано в сообщении мэрии, «первый клиентский путь» для помощи женщинам, которые долгое время не могут забеременеть. Программа рассчитана на 12 месяцев и предусматривает для пациентов с диагнозом «бесплодие» комплекс исследований и лечение. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На первом этапе женщине предстоит визит к акушеру-гинекологу. Врач после осмотра предложит сделать УЗИ матки и придатков, сдать необходимые анализы (мазки на микрофлору и инфекции, передающиеся половым путем, а также исследования на гормоны). Эти процедуры помогут оценить работу эндокринной системы и количество яйцеклеток в яичниках. На повторном приеме гинеколог определит, нужны ли пациентке дополнительные исследования в стационаре (гистероскопия, лапароскопия и другие). Ее партнеру в это время необходимо обратиться к урологу с целью оценить качество и количество мужских половых клеток.

После диагностирования причин бесплодия пациентке могут назначить консервативное или оперативное лечение. К примеру, говорят в московском депздраве, если фактором, негативно влияющим на репродуктивную функцию, окажется ментальное состояние, то женщину направят к психологу, а если проблема заключается в гормональном фоне — к эндокринологу.

В случае если спустя 12 месяцев лечение не принесет результатов (а также если самостоятельное наступление беременности изначально невозможно), пациентке предложат воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями, например бесплатной процедурой ЭКО. Ее могут пройти все россияне с подтвержденным диагнозом «бесплодие», у которых есть полис ОМС.

Отметим, в сентябре прошлого года мэрия запустила первую в стране программу по планированию беременности с учетом индивидуальной ситуации со здоровьем «Будет жизнь». Речь идет не только о бесплатных ЭКО, заморозке яйцеклеток, но и о генетической экспертизе эмбриона. В рамках этой программы женщинам от 18 до 40 лет предлагают узнать степень собственной фертильности, сдав анализ крови для оценки уровня антимюллерова гормона (АМГ). Гормон присутствует как в женском, так и в мужском организме; его уровень в организме женщины позволяет оценить ее готовность к зачатию. В конце года Анастасия Ракова отчиталась, что тестирование на АМГ сделали уже 150 тыс. москвичек, около 95 тыс. результатов уже получены и обработаны. При этом массовую гормональную диагностику женщин раскритиковал председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев: «Это зачем? Хотят узнать потенциал рождаемости в стране? Но для этого достаточно было бы проанализировать информацию по тысяче человек».

По оценке акушера-гинеколога, главного врача клиники «К медицина» Алексея Черникова, москвичи за счет участия города смогут сэкономить минимум несколько сотен тысяч рублей: «Все зависит от тактики по результатам первичных обследований. Эта часть обойдется по средним ценам клиник Москвы примерно в 40 тыс. руб. При выполнении операций сумма увеличится на 150–200 тыс. руб., по скромным подсчетам. А дальше все зависит от наличия сопутствующих заболеваний, которые потребуют коррекции».

Наталья Костарнова