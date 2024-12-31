Путин поручил в 2025 году работать над повышением рождаемости

Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком и региональным властям в 2025 году принять дополнительные меры для повышения рождаемости. Первый доклад по выполнению задач в этой сфере глава государства должен получить до 1 июня, далее — раз в полгода.

«Обеспечить … принятие и обеспечение реализации мер, направленных на преодоление негативных демографических тенденций и повышение рождаемости»,— говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и высшие должностные лица регионов.

Отдельно Владимир Путин поручил правительству проверить соблюдение принципа «семейноцентричности» при выполнении нацпроектов. В публикации указано, что этот принцип означает создание условий для семей, защиту их интересов и формирование положительного образа многодетной семьи в обществе.

О мерах по увеличению рождаемости — в материале «Ъ» «Россиян массово проверят на фертильность».