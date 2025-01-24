В ООН поддержали возможные переговоры Путина и Трампа

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что организация поддерживает проведение переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Он выразил надежду, что Москва и Вашингтон продолжат искать возможности для диалога.

«Мы поддерживаем все переговоры между руководством Соединенных Штатов и Российской Федерации»,— заявил господин Хак во время брифинга (цитата по ТАСС).

Господин Трамп накануне, 23 января, заявил о желании «немедленно» встретиться с российским президентом. Владимир Путин сегодня, 24 января, сказал, что он готов встретиться с республиканцем, и счел, что им лучше «спокойно поговорить» и обсудить все интересующие вопросы.

О позиции американского президента — в публикации «Ъ» «Трамп грозит».