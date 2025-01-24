Трамп заявил о желании встретиться с Путиным «немедленно»

Президент США Дональд Трамп заявил, что получает сигналы о готовности российского президента Владимира Путина встретиться с ним. Сам господин Трамп хотел бы провести встречу «немедленно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Дональд Трамп (июль 2018 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Дональд Трамп (июль 2018 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Из того, что я слышал, следует, что Путин хотел бы меня видеть, и мы проведем встречу как можно скорее. Я бы встретился немедленно. Каждый день, когда мы не встречаемся, солдаты гибнут на поле боя»,— сказал господин Трамп журналистам в Белом доме во время подписания ряда указов (цитата по Reuters)

Он также повторил свои вчерашние слова о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил ему о готовности «заключить сделку о прекращении войны».

Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января. Во время предвыборной кампании он неоднократно обещал, что положит конец конфликту на Украине за 24 часа. Вчера, 23 января, президент США сказал, что российско-украинский конфликт нужно завершить «не только с точки зрения экономики, но и с точки зрения миллионов потраченных впустую жизней».

О позиции нового американского президента читайте в материале «Ъ» «Трамп грозит».