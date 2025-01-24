Путин заявил о готовности встретиться с Трампом
Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому конфликту. Президент напомнил, что украинские власти сами запретили себе переговоры с Россией. По словам господина Путина, он готов встретиться и обсудить эту тему с президентом США Дональдом Трампом.
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Действительно, нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы»,— сказал президент в интервью журналисту Павлу Зарубину. Накануне, 23 января, американский президент заявил о намерении «немедленно» провести встречу с Владимиром Путиным.
Господин Путин добавил, что у него всегда были деловые и прагматические отношения с господином Трампом. По его мнению, кризиса на Украине можно было бы избежать, если бы у республиканца не «украли победу» в 2020 году.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Кремль пока не получал от Белого дома сигналов готовности к диалогу.
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