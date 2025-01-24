Трамп пообещал Канаде преимущества в случае вступления в состав США

Президент США Дональд Трамп пообещал жителям Канады налоговые послабления, если их страна присоединится к США. Он предложил канадцам хорошее медицинское обслуживание и отсутствие торговых пошлин. В составе США они могли бы не беспокоиться о военных вопросах, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amanda Perobelli / Reuters Фото: Amanda Perobelli / Reuters

«Я бы очень хотел, чтобы Канада стала 51-м штатом. Канадцы, если бы это произошло, получили бы очень большое снижение налогов, колоссальное снижение налогов. Сейчас налоги у них очень высокие»,— сказал господин Трамп на брифинге по ликвидации последствий урагана «Хелен» в Северной Каролине. Трансляцию вел телеканал FoxNews.

Господин Трамп еще до инаугурации неоднократно предлагал сделать Канаду территориальной единицей США. Канада отказывается от предложений главы соседнего государства. Дональд Трамп не оставляет намерений присоединить к США и другие территории: он говорил о возвращении контроля Вашингтона над Панамским каналом и проявлял заинтересованность в покупке Гренландии.

О возможных последствиях присоединения — в материале «Ъ» «Канада как 51-й штат США».