Politico: интерес Трампа к Гренландии связан с ее нефтегазовыми запасами

Избранный президент США Дональд Трамп может рассматривать возможность покупки Гренландии из-за ее нефтегазовых запасов, пишет Politico. Использование нефтегазовых месторождений Гренландии может стать выгодным бизнесом для американских компаний, отмечается в публикации.

По оценке Геологической службы США за 2019 год, запасы нефти на острове составляют примерно 31,4 млн баррелей, а природного газа — 4,2 трлн куб. м. При этом для начала добычи потребуются значительные инвестиции, но рентабельность бизнеса остается достаточно высокой, отмечают опрошенные Politico эксперты.

Газета напоминает, что с 2021 года в Гренландии действует мораторий на добычу углеводородов из-за экологических рисков для хрупкой арктической экологии. Экологи в беседе с Politico предупредили, что в случае начала добычи остров могут ждать серьезные последствия для местной фауны и флоры, для преодоления которых могут потребоваться десятилетия или даже столетия.

О планах контролировать Гренландию господин Трамп заявлял с конца 2024 года. Он называл это вопросом «национальной безопасности и свободы во всем мире». Республиканец не стал обещать неприменения для этого военной силы. Накануне, 15 января, премьер Дании Метте Фредериксен в телефонном разговоре с Дональдом Трампом подчеркнула, что вопрос о независимости острова должны решать только его жители.

Кому и зачем нужна Гренландия — в публикации «Ъ» «Остров заблуждения».