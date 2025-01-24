Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Президент Академии наук Татарстана попросил оснастить дома цифровыми домофонами

Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов заявил о необходимости установки цифровых домофонов в многоквартирных домах республики. Эти устройства будут передавать экстренные оповещения и автоматически открывать двери для доступа в укрытия. Об этом он сообщил на заседании коллегии Минцифры Татарстана.

Президент Академии наук Татарстана попросил оснастить дома цифровыми домофонами

Президент Академии наук Татарстана попросил оснастить дома цифровыми домофонами

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Президент Академии наук Татарстана попросил оснастить дома цифровыми домофонами

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам господина Минниханова, до конца 2025 года домофонами нужно обеспечить не менее 75% многоквартирных домов Татарстана.

«Особое внимание прошу уделить городу Казани», — подчеркнул президент Академии наук.

Ранее сообщалось, что в Казани количество укрытий достигло 1,7 тысячи.

Утром 24 января МЧС России объявило об угрозе атаки беспилотников в Татарстане. Ведомство отправило четыре предупреждения через свое приложение: в 3:36, 4:05, 4:29 и 5:15. Спустя восемь часов после первого сообщения было объявлено об отмене угрозы.

Анар Зейналов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...