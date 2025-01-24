Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов заявил о необходимости установки цифровых домофонов в многоквартирных домах республики. Эти устройства будут передавать экстренные оповещения и автоматически открывать двери для доступа в укрытия. Об этом он сообщил на заседании коллегии Минцифры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Академии наук Татарстана попросил оснастить дома цифровыми домофонами

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Президент Академии наук Татарстана попросил оснастить дома цифровыми домофонами

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам господина Минниханова, до конца 2025 года домофонами нужно обеспечить не менее 75% многоквартирных домов Татарстана.

«Особое внимание прошу уделить городу Казани», — подчеркнул президент Академии наук.

Ранее сообщалось, что в Казани количество укрытий достигло 1,7 тысячи.

Утром 24 января МЧС России объявило об угрозе атаки беспилотников в Татарстане. Ведомство отправило четыре предупреждения через свое приложение: в 3:36, 4:05, 4:29 и 5:15. Спустя восемь часов после первого сообщения было объявлено об отмене угрозы.

Анар Зейналов