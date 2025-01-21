В Казани количество укрытий достигло 1,7 тысячи

В Казани количество укрытий составляет 1,7 тыс., по сравнению с прошлым годом эта цифра увеличилась на 500 и теперь в случае необходимости воспользоваться ими смогут более 1,7 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Количество укрытий увеличилось после поручения мэра Казани Ильсура Метшина. Администрации районов города и УК приводят укрытия в надлежащее состояние.

Начальник управления гражданской защиты Казани Сергей Чанкин сообщил, что в 2022 — 2023 годах была проведена инвентаризация и было определено 2,5 тыс. помещений, которые подошли по параметрам. В 2024-м году появились новые требования для укрытий и вновь прошла инвентаризация.

«На ноябрь 2024 года у нас было 1,2 тысячи таких помещений, сегодня их почти 1,7 тысячи», — добавил господин Чанкин.

В настоящее время идет работа по обеспечению укрытиями микрорайонов, также рассматривается возможность об использовании быстровозводимых укрытий.

В конце декабря 2024 года замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин сообщил, что в городе Казани около 30 укрытий оказались недоступны после атаки БПЛА.

Артём Дергунов