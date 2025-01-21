Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Казани количество укрытий достигло 1,7 тысячи

В Казани количество укрытий составляет 1,7 тыс., по сравнению с прошлым годом эта цифра увеличилась на 500 и теперь в случае необходимости воспользоваться ими смогут более 1,7 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Количество укрытий увеличилось после поручения мэра Казани Ильсура Метшина. Администрации районов города и УК приводят укрытия в надлежащее состояние.

Начальник управления гражданской защиты Казани Сергей Чанкин сообщил, что в 2022 — 2023 годах была проведена инвентаризация и было определено 2,5 тыс. помещений, которые подошли по параметрам. В 2024-м году появились новые требования для укрытий и вновь прошла инвентаризация.

«На ноябрь 2024 года у нас было 1,2 тысячи таких помещений, сегодня их почти 1,7 тысячи», — добавил господин Чанкин.

В настоящее время идет работа по обеспечению укрытиями микрорайонов, также рассматривается возможность об использовании быстровозводимых укрытий.

В конце декабря 2024 года замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин сообщил, что в городе Казани около 30 укрытий оказались недоступны после атаки БПЛА.

Артём Дергунов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...