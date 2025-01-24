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МЧС объявило об отмене опасности атаки БПЛА в Татарстане спустя 8 часов

МЧС России сообщило об отмене опасности атаки беспилотными воздушными судами на территории Республики Татарстан спустя 8 часов после первого сообщения об угрозе. Информация об этом опубликована в официальном приложении министерства.

«Внимание! Республика Татарстан! Отбой атаки беспилотными воздушными судами», — следует из сообщения МЧС России.

МЧС России утром объявило угрозу атаки беспилотными воздушными судами в Татарстане, всего министерство направило четыре предупреждения в своем приложении (в 3:36, 4:05, 4:29, 5:15). В аэропортах Казани и Нижнекамска все ограничения уже сняты, ограничения в аэропортах вводились с 5:00 до 10:30.

По данным Минобороны РФ за ночь над страной ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник.

Влас Северин

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