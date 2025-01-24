Сбои входят в график

В рунете произошел очередной крупный сбой, второй за последние десять дней. В пятницу, 24 января, пользователи жаловались на неполадки в работе МТС, «Мегафона» и T2, проблемы были и с мобильным, и с домашним интернетом. Сайт «Сбой.рф» зафиксировал всплеск жалоб на доступ к Telegram и WhatsApp. Операторы в оценке ситуации разошлись. В T2 сообщили, что проблем не видят, в МТС отказались от комментариев, «Вымпелком» подтвердил лишь сбой в работе Telegram, а «Мегафон» сообщил, что проблемы происходят по независящим от него причинам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Новый сбой может быть вызван как действиями регулятора, так и обычной аварией, отметил автор Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин: «Наблюдаются сбои в мессенджерах, например, в Telegram. И это может быть связано непосредственно с самой платформой либо с ее территориальной инфраструктурой. При этом проблемы могут быть объясняться также и регуляторикой, которая есть в нашей стране. Другой момент, что все подобные сбои тянут за собой жалобы на операторов, но они могут быть не связаны с сетями. При этом ежедневно у нас происходит множество проблем на сетях, связанных с технологическими вопросами. Определенно точно говорить, кто виноват, достаточно сложно. Но абсолютно точно то, что люди стали более мнительными и все пытаются найти какое-то определение, которое им больше по душе, почему происходит та или иная авария».

Прошлый крупный сбой в рунете случился 14 января. Тогда интернет не работал у четверки операторов, возникали сложности с заказом такси, завершением аренды каршеринга и входом в банковские приложения. Источник «Ведомостей» в одном из операторов связи сообщил, что инцидент связан с проблемами ТСПУ — это оборудование, с помощью которого Роскомнадзор управляет трафиком в сетях операторов, и в том числе использует для блокировок. Сбой 24-го числа регулятор прокомментировал лишь в отношении «Мегафона»: по данным ведомства, он произошел на зарубежных стыках оператора с европейскими сетями связи. Впрочем, сбои стали повторяться слишком часто, и вряд ли проблема в операторах, считает гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков:

«Такого количества инцидентов за такой период времени раньше не было. Проблема технического сбоя случается у любых игроков рынка, и когда это происходит локально у какой-то одной компании, это более или менее понятно. Когда же такие глобальные проблемы возникают, то это могут быть либо какие-то действия со стороны Роскомнадзора, который имеет свое собственное оборудование на сетях операторов, либо это какой-то масштабный сбой, который произошел извне. Ведомство говорит, что все, что делается, — это какие-то локальные проблемы, связанные с нестыковкой программного обеспечения, потери какой-то координации.

Но операторы не могут одновременно испытывать проблемы, у каждого есть свои магистральные сети, свои ЦОДы. Здесь надо понять, насколько ситуация закономерна и как часто она будет повторяться.

Как, что и когда делает Роскомнадзор, операторы в принципе могут и не знать. Тем более не знаем мы с вами. Говорить об этом во всеуслышание или не говорить, это уже дело ведомства».

Ранее “Ъ” узнал, что Роскомнадзор потратит 125 млн руб. на Единую систему мониторинга радиочастотного спектра. По словам экспертов, новая IT-система может использоваться, в том числе для контроля за блокировкой интернет-ресурсов. В ведомстве, впрочем, утверждают, что разработка нужна для выявления и устранения радиопомех и не связана с блокировками.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Даниил Бабкин