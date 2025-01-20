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Коммерсантъ FM
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Связи промониторят спектр

В 2025 году заработает новая система от Роскомнадзора

Роскомнадзор планирует потратить 125 млн руб. на создание и развитие Единой системы мониторинга радиочастотного спектра. В 2021 году ведомство проводило тендер для создания схожей системы, но по информации самого Роскомнадзора, договор с подрядчиком был расторгнут еще до создания системы. Эксперты отмечают, что новая IT-система может использоваться, в частности, для контроля за блокировкой запрещенных ресурсов, а повторная разработка документации могла понадобиться из-за зависимости проекта 2021 года от иностранных компонентов.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с ведомственной программой цифровой трансформации Роскомнадзора от конца декабря, согласно которой он планирует в 2025–2027 годах потратить 125 млн руб. на создание Единой системы мониторинга радиочастотного спектра (ЕСМ РЧС). В 2021 году подведомственный ему Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) уже проводил аналогичную закупку на 74 млн руб., данные об этом есть в ЕИАС. В декабре 2024 года центр начал очередной тендер, пока на разработку технической документации и аттестации системы.

Согласно техзаданию 2021 года, ЕСМ РЧС должна была обеспечивать автоматизацию процессов радиоконтроля, мониторинг универсальных услуг связи, услуг почтовой связи, СМИ и т. д. Помимо этого, ЕСМ РЧС должна была выявлять нарушения использования радиочастотного спектра.

Сейчас эксплуатация радиоэлектронных средств (РЭС) без регистрации и разрешения является административным правонарушением (ст. 13.4 КоАП). Сами штрафы являются небольшие: от 500 до 1,5 тыс. руб. для физлиц, от 1 тыс. до 3 тыс. руб. для ИП и от 10 тыс. до 30 тыс. руб. для юрлиц. Однако они подразумевают и изъятие оборудования.

В Роскомнадзоре на запрос “Ъ” ответили, что договор на создание системы, заключенный в 2021 году, был расторгнут по инициативе заказчика (ГРЧЦ). Исполнитель сдал и получил оплату только за 1-й этап работ — разработку концепции ЕСМ РЧС, стоимость этапа составила 10% (около 720 тыс. руб.) от полной стоимости договора. За срыв сроков были взысканы пени в размере 2,6 млн руб. «Дальнейшие работы по созданию системы проводились собственными силами ГРЧЦ. На текущий момент завершается опытная эксплуатация системы, идет подготовка к ее аттестации и переводу в промышленную эксплуатацию»,— добавили в ведомстве.

В апреле прошлого года “Ъ” писал, что ГРЧЦ судится с исполнителем контракта на разработку IT-системы поиска запрещенной информации в СМИ и соцсетях (ИС МИР). Поиск информации в заблокированных соцсетях затруднен технически, а споры подрядчиков могли привести к отключению части функционала необходимого ПО, указывали эксперты (см. “Ъ” от 27 апреля 2024 года).

В планы Роскомнадзора на ближайшие три года входит внедрение ЕСМ РЧС в регионах РФ, адаптация системы под различные типы оборудования и протоколы взаимодействия для автоматического управления, говорят в Роскомнадзоре. Также ведомство собирается совершенствовать алгоритмы идентификации «посторонних и незаконных сигналов» в радиочастотном спектре.

«Согласно техзаданию 2021 года, единая система мониторинга, в частности, была направлена на отслеживание заблокированных веб-ресурсов»,— говорит гендиректор разработчика решений по интеллектуальному сбору и анализу данных «Социальная лаборатория» Наталия Тылевич. Она добавляет, что выделенные в 2024 году средства на создание системы со схожим функционалом связаны, вероятнее всего, с необходимостью замены ключевых компонентов, поскольку решение 2021 года опиралось преимущественно на западные технологии. Независимый аналитик Алексей Бойко добавляет, что в основе новой системы находится уже функционирующая автоматизированная система радиоконтроля.

Источник “Ъ” на телеком-рынке знает при этом, что Роскомнадзор хочет обновить существующую систему мониторинга частот, которая сейчас работает «в полуавтоматическом режиме». «Обычно операторы сами сообщают в ГРЧЦ о том, что у них помехи, а сейчас ведомство хочет автоматизировать сбор данных»,— добавляет он.

Олег Козырицкий, Алексей Жабин

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