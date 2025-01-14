Бессвязный интернет

Масштабный, хотя и длившийся всего около 20 минут, сбой интернета произошел в России 14 января. Недоступны были сервисы Google и «Яндекса», приложения банков, портал госуслуг и множество других российских и зарубежных сервисов. Проблемы фиксировались на сетях всех крупнейших операторов. В Роскомнадзоре назвали происшедшее «кратковременным нарушением связности». По мнению экспертов, сбой мог быть связан с некорректным обновлением систем ТСПУ (технические средства противодействия угрозам).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В России 14 января около 17:10 по московскому времени произошел масштабный интернет-сбой. По данным сайта «Детектор сбоев» Brand Analytics, недоступны были сервисы Google, «Яндекса», банковские приложения (ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка), маркетплейсы Wildberries и Ozon, стриминговый сервис Twitch, портал госуслуг, сайт «Сбой.рф», а также множество других российских и зарубежных сайтов и приложений. Примерно около 17:25 работа части сервисов начала восстанавливаться.

Помимо этого, проблемы наблюдались при заказе такси и завершении аренды каршеринга, отмечали очевидцы. Также пользователи сообщали, что в некоторых регионах РФ заработал YouTube. Источник на рынке телекоммуникаций связывает это с тем, что некоторые региональные отделения ГРЧЦ временно отключили ТСПУ и «пустили трафик в обход». Кроме того, спустя некоторое время после начала сбоя у корреспондента “Ъ” начали открываться без VPN заблокированные в России ресурсы, что также может говорить о переключении оборудования в режим bypass — направления трафика напрямую, минуя фильтрацию (см. “Ъ” от 27 февраля 2024 года).

В Роскомнадзоре “Ъ” заявили, что «установлено кратковременное нарушение связности», а работа сети была «оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования». В «Вымпелкоме», «МегаФоне», T2 и «Ростелекоме» заверили “Ъ”, что проблемы не связаны с сетями операторов, которые работали штатно. В МТС отказались от комментариев. В Минцифры не ответили на запрос “Ъ”.

Данный сбой не был первым в 2024 году – 6 января “Ъ” писал о проблемах в работе МТС. По данным «Сбой.рф», количество сообщений о сбоях превысило 22 тыс. Большинство из них — из Москвы и Свердловской области. Количество жалоб на сервисе Downdetector достигло почти 6 тыс.

Гендиректор оператора связи «Комфортел» Дмитрий Петров связывает сбой в работе рунета с некорректной фильтрацией на ТСПУ, исходя из «масштаба и характера аварии»: «Инцидент произошел одновременно у большинства операторов связи по всей России при отсутствии аварий на магистральных сетях, что уже указывает на источник проблемы. Также через VPN открывались недоступные в России сайты, а на самих ресурсах проблем в этот момент не было. Причиной такого масштабного коллапса могло быть неудачное обновления ПО на ТСПУ»,— считает Дмитрий Петров.

Олег Козырицкий, Алексей Жабин, Тимофей Корнев