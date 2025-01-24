МИД: Россия будет добиваться гарантий, исключающих членство Украины к НАТО

Москва настаивает на «железобетонных гарантиях», исключающих вступление Украины в НАТО, заявил замглавы МИДа Александр Грушко. По его словам, присоединение Украины к Североатлантическому альянсу сделает невозможным достижение мира и «создание архитектуры безопасности».

«Для нас это один из ключевых элементов возможных договоренностей по конфликту на Украине. Это элемент, связанный с устранением коренных причин этого конфликта. И мы будем добиваться не только железобетонных гарантий правовых, которые бы исключали в любом виде членство Украины в НАТО, но и будем настаивать на том, чтобы это стало политикой самого альянса»,— сказал господин Грушко в эфире телеканала «Россия 24».

Помимо отказа Украины от вступления в НАТО президент Владимир Путин называл условиями прекращения боевых действий вывод ВСУ с территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. МИД Украины отказывался от любых альтернатив приглашению в НАТО.

Вчера, 23 января, президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным для завершения конфликта на Украине. Он также утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский готов заключить сделку с Россией. На каких условиях, не уточняется.

О позиции американского президента — в публикации «Ъ» «Трамп грозит».