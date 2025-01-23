Трамп: Украина готова заключить сделку с Россией

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным для завершения конфликта на Украине. Он также выразил надежду, что усилия США по достижению мира уже предпринимаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Yves Herman / Reuters, Yves Herman / File Photo / Reuters Дональд Трамп

Фото: Yves Herman / Reuters, Yves Herman / File Photo / Reuters

«Я действительно хотел бы вскоре встретиться с президентом Путиным, чтобы положить конец этой войне… Наши усилия по обеспечению мирного урегулирования между Россией и Украиной, надеемся, уже в процессе»,— сказал Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе (цитата по Reuters).

Как добавил президент США, российско-украинский конфликт необходимо завершить «не только с точки зрения экономики, но и с точки зрения миллионов потраченных впустую жизней». Он также выразил надежду, что конструктивную роль в завершении боевых действий сыграет Китай.

Украина, по словам Дональда Трампа, готова заключить сделку с Россией. Он добавил, что урегулирование конфликта теперь полностью зависит от Москвы.

Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января. Во время предвыборной кампании он заявлял, что завершит конфликт на Украине за 24 часа. 23 января он также сказал, что не хочет навредить России, но будет вынужден ввести новые санкции, если Москва и Киев не урегулируют конфликт.

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