Gucci считает убытки

Еще один люксовый бренд пытается спасти бизнес от убытков. Владелец Gucci, компания Kering, продала 60% своих акций в трех элитных парижских объектах недвижимости, сообщает Reuters. Покупателем стала частная инвестиционная компания во Франции. Сумма сделки — свыше €800 млн. Как отмечает издание, это решение позволит конгломерату высвободить капитал, сохраняя при этом контроль над ключевыми торговыми точками. Компании Kering принадлежат также модные бренды Saint Laurent, Balenciaga и Bottega Veneta. В октябре конгломерат отчитался о значительном снижении прибыли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alberto Pezzali / Invision / AP Фото: Alberto Pezzali / Invision / AP

Поможет ли сделка справиться с трудностями? В нестабильный период люксовым брендам необходимо делать ставку на узкую аудиторию, уверен директор модного дома Raschini Сергей Викулин: «Gucci — крафтовый бренд, основанный на ручном труде, на обработке кожаных изделий. Он подвергся всеобщему влиянию брендирования, более свойственному масс-маркету. В первую очередь ориентация переместилась на азиатский рынок. И тем самым, конечно, Gucci потерял большую часть своей лояльной аудитории.

Им пришлось достаточно сложно, несмотря на то, что были и достаточно мощные шаги, такие как открытие концепт-сторов с продажей ретро коллекций. Помимо маркетинговых факторов сильно влияние личности на бренд После ухода Тома Форда возникла большая сложность именно с выбором первого лица. Сабато де Сарно, конечно, продолжает традиции последних десятилетий, но не приводит к ожидаемому результату, и Gucci потерял свою идентичность.

Универсальный рецепт переждать шторм: "Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе". Можно продавать свою продукцию в 400 точках мира, а можно в 100 и быть действительно люксовым брендом. Нужно в первую очередь заботиться об ограничении объема своего производства для того, чтобы сформировать к нему отношение как к дефициту на долгие годы. Тут, конечно, есть проблема, как в любом бизнесе: не переборщить с ростом либо формировать команду гениев, но на них особо бизнес не сделаешь.

Нужно искать разумный баланс, держать в фокусе основные критерии своих отличительных конкурентных особенностей».

Сложности в бизнесе привели к тому, что в 2024 году акции компании Kering упали до семилетнего минимума. А выручка за первые шесть месяцев сократилась на 11%, €9 млрд. Сейчас для развития брендам желательно привлекать не только узкую аудиторию, считает юрист, основатель сервиса по аренде люкс бижутерии LookReady Анна Саливон: «Мы смещаемся в сторону "седой экономики". Клиенты в возрасте от 45 до 65 лет в мире являются самой лояльной, платежеспособной и консервативной группой потребителей. Если мы говорим про рекрутинг новых клиентов-зумеров, тут тоже нужна работа.

Есть еще такой тренд, который некоторые бренды тоже внедряют, например, игра Roblox, когда ты заходишь, там есть возможность купить кроссовки Gucci за $18 или $19 — вход в мир роскоши через геймификацию. Впоследствии молодежь, когда у нее растут доходы, уже переходит к более солидным, серьезным покупкам. Принимают ли бренды нетривиальные решения? У меня есть проект по аренде люкс-бижутерии, украшений из современных и винтажных коллекций. Это Yves Saint Laurent, Dior, Chanel — тренд на шеринг-экономику. Это консьюмеризм, который ругают последний год, и наше новое поколение заново открывает такую "экономику колхоза".

Трансформируются отрасли, и во всем мире уже существуют крупные игроки по ресейлу люкса. Аренда в перспективе может позволить активнее продавать ассортимент без необходимости кардинального удешевления».

Мировой рынок предметов роскоши столкнулся с серьезными трудностями еще два года назад. Однако ряд компаний наоборот чувствует себя стабильно, говорит партнер, руководитель практики fashion and luxury Адвокатского бюро Nordic Star Анна Заброцкая: «Не все бренды избавляются от собственности. Некоторые наоборот видят смысл в приобретении каких-то объектов недвижимости и инвестиции в real estate как способ сохранения денег в такие нестабильные времена.

Если мы говорим про российскую ситуацию, бренды, у которых не было в собственности недвижимости в Москве в топовых центральных локациях, продолжают до сих пор оплачивать аренду, чтобы вернуться на этот рынок, как только появится возможность. И им не придется заново искать шикарное место. Остались вывески, например, Dior — у них здание в собственности и находится в центре российской столицы. Какие бренды проходят этот кризис позитивно? Prada Group показывает прибыль именно за счет того, что работает с новой аудиторией, с зумерами, миллениалами, переосмысляет классическую идентичность бренда с какими-то нотками футуризма».

В начале прошлого года Kering приобрела недвижимость на Манхэттене стоимостью около миллиарда долларов. Представители компании уверяли, что эти инвестиции были направлены на развитие брендов.

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Анна Кулецкая