Все на бал

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Как и в чем прошла инаугурация Дональда Трампа
47-й президент США Дональд Трамп официально вступил в свою новую старую роль — 20 января в Вашингтоне прошла инаугурация президента. Само мероприятие было наполнено яркими событиями: речь Илона Маска стала одним из самых обсуждаемых инфоповодов последних дней. На саму же церемонию гости (в большинстве своем) пришли согласно дресс-коду — в костюмах и платьях. Разбираем некоторые образы инаугурации Дональда Трампа в галерее «Коммерсантъ Стиль».
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