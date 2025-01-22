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Коммерсантъ FM
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Все на бал

Как и в чем прошла инаугурация Дональда Трампа

47-й президент США Дональд Трамп официально вступил в свою новую старую роль — 20 января в Вашингтоне прошла инаугурация президента. Само мероприятие было наполнено яркими событиями: речь Илона Маска стала одним из самых обсуждаемых инфоповодов последних дней. На саму же церемонию гости (в большинстве своем) пришли согласно дресс-коду — в костюмах и платьях. Разбираем некоторые образы инаугурации Дональда Трампа в галерее «Коммерсантъ Стиль».

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47-й президент США Дональд Трамп дает клятву на инаугурации

47-й президент США Дональд Трамп дает клятву на инаугурации

Фото: Morry Gash - Pool / Getty Images

Первая леди Мелания Трамп в образе американского дизайнера Adam Lippes

Первая леди Мелания Трамп в образе американского дизайнера Adam Lippes

Фото: Ron Sachs-Pool / Getty Images

Вице-президент Джейди Вэнс и его жена Уша Вэнс

Вице-президент Джейди Вэнс и его жена Уша Вэнс

Фото: Scott Olson / Getty Images

Джилл и Джо Байден (оба в Ralph Lauren)

Джилл и Джо Байден (оба в Ralph Lauren)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Жена вице-президента Джейди Вэнса Уша Вэнс (слева) в розовом образе Oscar de la Renta в стиле Джеки Кеннеди

Жена вице-президента Джейди Вэнса Уша Вэнс (слева) в розовом образе Oscar de la Renta в стиле Джеки Кеннеди

Фото: Chris Kleponis - Pool / Getty Images

Иванка Трамп, ее муж Джаред Кушнер и их дети на инаугурации Дональда Трампа

Иванка Трамп, ее муж Джаред Кушнер и их дети на инаугурации Дональда Трампа

Фото: Jack Gruber - Pool / Getty Images

Хиллари Клинтон в Stella McCartney

Хиллари Клинтон в Stella McCartney

Фото: SAUL LOEB / POOL / AFP

Глава Tesla, SpaceX и X Илон Маск на инаугурации Дональда Трампа

Глава Tesla, SpaceX и X Илон Маск на инаугурации Дональда Трампа

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Лорен Санчез (в Alexander McQueen) и Джефф Безос на инаугурации Дональда Трампа

Лорен Санчез (в Alexander McQueen) и Джефф Безос на инаугурации Дональда Трампа

Фото: Saul Loeb-Pool / Getty Images

Марк Цукерберг на инаугурации Дональда Трампа

Марк Цукерберг на инаугурации Дональда Трампа

Фото: Kenny Holston-Pool / Getty Images

Сенатор Джон Феттерман появился на инаугурации Дональда Трампа в шортах и худи Carhartt

Сенатор Джон Феттерман появился на инаугурации Дональда Трампа в шортах и худи Carhartt

Фото: Kevin Lamarque - Pool / Getty Images

Дональд и Мелания Трамп во время инаугурации

Дональд и Мелания Трамп во время инаугурации

Фото: Saul Loeb-Pool / Getty Images

Керри Андервуд поет на инаугурации Дональда Трампа в платье итальянского дизайнера Opificio Modenese

Керри Андервуд поет на инаугурации Дональда Трампа в платье итальянского дизайнера Opificio Modenese

Фото: Julia Demaree Nikhinson - Pool / Getty Images

Дональд и Мелания Трамп на балу в честь инаугурации президента (на Мелании — платье Herve Pierre)

Дональд и Мелания Трамп на балу в честь инаугурации президента (на Мелании — платье Herve Pierre)

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Джаред Кушнер и Иванка Трамп на балу в честь инаугурации президента (на Иванке — платье Givenchy)

Джаред Кушнер и Иванка Трамп на балу в честь инаугурации президента (на Иванке — платье Givenchy)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

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47-й президент США Дональд Трамп дает клятву на инаугурации

Фото: Morry Gash - Pool / Getty Images

Первая леди Мелания Трамп в образе американского дизайнера Adam Lippes

Фото: Ron Sachs-Pool / Getty Images

Вице-президент Джейди Вэнс и его жена Уша Вэнс

Фото: Scott Olson / Getty Images

Джилл и Джо Байден (оба в Ralph Lauren)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Жена вице-президента Джейди Вэнса Уша Вэнс (слева) в розовом образе Oscar de la Renta в стиле Джеки Кеннеди

Фото: Chris Kleponis - Pool / Getty Images

Иванка Трамп, ее муж Джаред Кушнер и их дети на инаугурации Дональда Трампа

Фото: Jack Gruber - Pool / Getty Images

Хиллари Клинтон в Stella McCartney

Фото: SAUL LOEB / POOL / AFP

Глава Tesla, SpaceX и X Илон Маск на инаугурации Дональда Трампа

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Лорен Санчез (в Alexander McQueen) и Джефф Безос на инаугурации Дональда Трампа

Фото: Saul Loeb-Pool / Getty Images

Марк Цукерберг на инаугурации Дональда Трампа

Фото: Kenny Holston-Pool / Getty Images

Сенатор Джон Феттерман появился на инаугурации Дональда Трампа в шортах и худи Carhartt

Фото: Kevin Lamarque - Pool / Getty Images

Дональд и Мелания Трамп во время инаугурации

Фото: Saul Loeb-Pool / Getty Images

Керри Андервуд поет на инаугурации Дональда Трампа в платье итальянского дизайнера Opificio Modenese

Фото: Julia Demaree Nikhinson - Pool / Getty Images

Дональд и Мелания Трамп на балу в честь инаугурации президента (на Мелании — платье Herve Pierre)

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Джаред Кушнер и Иванка Трамп на балу в честь инаугурации президента (на Иванке — платье Givenchy)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Илья Петрук

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