Все на бал

47-й президент США Дональд Трамп официально вступил в свою новую старую роль — 20 января в Вашингтоне прошла инаугурация президента. Само мероприятие было наполнено яркими событиями: речь Илона Маска стала одним из самых обсуждаемых инфоповодов последних дней. На саму же церемонию гости (в большинстве своем) пришли согласно дресс-коду — в костюмах и платьях. Разбираем некоторые образы инаугурации Дональда Трампа в галерее «Коммерсантъ Стиль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 47-й президент США Дональд Трамп дает клятву на инаугурации Фото: Morry Gash - Pool / Getty Images Первая леди Мелания Трамп в образе американского дизайнера Adam Lippes Фото: Ron Sachs-Pool / Getty Images Вице-президент Джейди Вэнс и его жена Уша Вэнс Фото: Scott Olson / Getty Images Джилл и Джо Байден (оба в Ralph Lauren) Фото: Andrew Harnik / Getty Images Жена вице-президента Джейди Вэнса Уша Вэнс (слева) в розовом образе Oscar de la Renta в стиле Джеки Кеннеди Фото: Chris Kleponis - Pool / Getty Images Иванка Трамп, ее муж Джаред Кушнер и их дети на инаугурации Дональда Трампа Фото: Jack Gruber - Pool / Getty Images Хиллари Клинтон в Stella McCartney Фото: SAUL LOEB / POOL / AFP Глава Tesla, SpaceX и X Илон Маск на инаугурации Дональда Трампа Фото: Christopher Furlong / Getty Images Лорен Санчез (в Alexander McQueen) и Джефф Безос на инаугурации Дональда Трампа Фото: Saul Loeb-Pool / Getty Images Марк Цукерберг на инаугурации Дональда Трампа Фото: Kenny Holston-Pool / Getty Images Сенатор Джон Феттерман появился на инаугурации Дональда Трампа в шортах и худи Carhartt Фото: Kevin Lamarque - Pool / Getty Images Дональд и Мелания Трамп во время инаугурации Фото: Saul Loeb-Pool / Getty Images Керри Андервуд поет на инаугурации Дональда Трампа в платье итальянского дизайнера Opificio Modenese Фото: Julia Demaree Nikhinson - Pool / Getty Images Дональд и Мелания Трамп на балу в честь инаугурации президента (на Мелании — платье Herve Pierre) Фото: Joe Raedle / Getty Images Джаред Кушнер и Иванка Трамп на балу в честь инаугурации президента (на Иванке — платье Givenchy) Фото: Anna Moneymaker / Getty Images Следующая фотография 1 / 15 47-й президент США Дональд Трамп дает клятву на инаугурации Фото: Morry Gash - Pool / Getty Images Первая леди Мелания Трамп в образе американского дизайнера Adam Lippes Фото: Ron Sachs-Pool / Getty Images Вице-президент Джейди Вэнс и его жена Уша Вэнс Фото: Scott Olson / Getty Images Джилл и Джо Байден (оба в Ralph Lauren) Фото: Andrew Harnik / Getty Images Жена вице-президента Джейди Вэнса Уша Вэнс (слева) в розовом образе Oscar de la Renta в стиле Джеки Кеннеди Фото: Chris Kleponis - Pool / Getty Images Иванка Трамп, ее муж Джаред Кушнер и их дети на инаугурации Дональда Трампа Фото: Jack Gruber - Pool / Getty Images Хиллари Клинтон в Stella McCartney Фото: SAUL LOEB / POOL / AFP Глава Tesla, SpaceX и X Илон Маск на инаугурации Дональда Трампа Фото: Christopher Furlong / Getty Images Лорен Санчез (в Alexander McQueen) и Джефф Безос на инаугурации Дональда Трампа Фото: Saul Loeb-Pool / Getty Images Марк Цукерберг на инаугурации Дональда Трампа Фото: Kenny Holston-Pool / Getty Images Сенатор Джон Феттерман появился на инаугурации Дональда Трампа в шортах и худи Carhartt Фото: Kevin Lamarque - Pool / Getty Images Дональд и Мелания Трамп во время инаугурации Фото: Saul Loeb-Pool / Getty Images Керри Андервуд поет на инаугурации Дональда Трампа в платье итальянского дизайнера Opificio Modenese Фото: Julia Demaree Nikhinson - Pool / Getty Images Дональд и Мелания Трамп на балу в честь инаугурации президента (на Мелании — платье Herve Pierre) Фото: Joe Raedle / Getty Images Джаред Кушнер и Иванка Трамп на балу в честь инаугурации президента (на Иванке — платье Givenchy) Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Илья Петрук