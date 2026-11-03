Бизнес испытал небольшое облегчение
О чем свидетельствует индекс деловой активности
Бизнесу немного полегчало, но пессимизм не исчез. Так предприниматели, опрошенные “Ъ FM”, охарактеризовали состояние деловой среды. Ее индекс, который подсчитывает РСПП, в октябре вырос на 1 п. п. по сравнению с августом. Однако показатель остался ниже порогового значения, отделяющего рост от спада. Что поменялось в настроении владельцев и основателей компаний?
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Бизнес честно признается, что вообще-то поводов для оптимизма немного: политика Центробанка будет оставаться жесткой дольше, чем предполагалось изначально, фискальная нагрузка растет. Старый инвестиционный цикл в экономике, как признавали власти, завершился, а новый все никак не запускается.
И тем не менее, начиная с середины второго квартала, индекс деловой среды медленно повышается. Очередной его рост в октябре прежде всего связан с «приободрением» логистики. Два месяца назад около трети опрошенных компаний жаловались на ухудшение ситуации в этой сфере. Теперь же доля негативных оценок снизилась до 11%. Неплохо чувствует себя и ритейл, отмечает генеральный директор Finn Flare Ксения Рясова:
«Он подрастает, потому что припал маркетплейс из-за атак БПЛА, переживает сейчас такой ренессанс. Люди пошли в торговые центры опять, это очень хорошо. Мы абсолютно зависим от ситуации в стране, а она может поменяться в любой момент. Конечно, у людей нет настроения покупать себе вещи, уже абсолютно у всех апатия.
У нас по факту продавцы работают бесплатными психоаналитиками».
Падающий спрос, судя по результатам опроса от РСПП, действительно главный ограничитель для бизнеса прямо сейчас. На втором и третьем местах — недостаток оборотных средств и неплатежи со стороны контрагентов. Но эти проблемы для компаний уже стали традиционными. А вот на рост долговой нагрузки так часто прежде не жаловались никогда. Своей головной болью его считают 20% респондентов, и это рекорд. Впрочем, президент ГК Favorit Motors Владимир Попов полагает, что есть препятствия и посложнее:
«Сейчас все принято сравнивать с Китаем, соответственно, наверное, можно сравнить и налоговую политику. В КНР НДС составляет 13%, у нас — 22%. Налог на прибыль — 25%, как и в РФ, но там суммарный налог на доход 10%, а у нас, как вы знаете, от 43% до 49%. Я сейчас говорю о взносах в Соцстрах и налог на доходы физических лиц».
Но даже сложности для компаний — не повод отказаться от вложений здесь и сейчас. Больше половины организаций сохраняют и выполняют свои инвестиционные программы. Однако в перспективе снизить их объемы готовы почти 20% предприятий. Закономерно, учитывая, что бизнесмены практически единодушно заявляют: резать расходы вскоре неизбежно придется, в том числе на персонал. Хотя пока девять из десяти респондентов к увольнениям не приступали.
Среди других популярных антикризисных мер — повышение цен и сокращение производства. Хотя есть и другой выход, отметил глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов:
«Речь про диверсификацию и поиск новых рынков. Мы, например, занимались операционными системами, а несколько лет назад начали делать еще инфраструктурные решения. Сокращать расходы означает резать свои перспективы, которые дадут деньги не сейчас, а, условно, через три года. Повышать цены бессмысленно, потому что от этого у заказчика больше денег не станет. Может, даже стоит пойти на их снижение, просто чтобы большую часть рынка освоить».
И все-таки предприниматели остаются в унынии. Почти треть из них почувствовала ухудшение делового климата. И чем ближе конец четвертого квартала, тем тревожнее настроения бизнеса, признаются собеседники “Ъ FM”. На вопрос, почему, они отвечают, что год был тяжелым, а следующий окажется еще тяжелее.