Бизнес испытал небольшое облегчение

Падающий спрос, судя по результатам опроса от РСПП, действительно главный ограничитель для бизнеса прямо сейчас. На втором и третьем местах — недостаток оборотных средств и неплатежи со стороны контрагентов. Но эти проблемы для компаний уже стали традиционными. А вот на рост долговой нагрузки так часто прежде не жаловались никогда. Своей головной болью его считают 20% респондентов, и это рекорд. Впрочем, президент ГК Favorit Motors Владимир Попов полагает, что есть препятствия и посложнее: