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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
МирПереговоры

Мединский возглавит российскую делегацию на переговорах с США и Украиной

Делегации России, США и Украины проведут переговоры в Абу-Даби 10-11 ноября. Российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Помощник президента России Владимир Мединский

Помощник президента России Владимир Мединский

Евгений Павленко / Коммерсантъ

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Ранее встречу анонсировал спецпосланник президента США Стив Уиткофф. По его словам, обсуждения будут сконцентрированы на договоренностях о послевоенной безопасности, деэскалации, гуманитарных инициативах и «следующих шагах к миру».
Последние трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США состоялись 23–24 января и 4–5 февраля в Абу-Даби, затем — 17-18 февраля в Женеве. На первых двух встречах российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, а затем — Владимир Мединский.
ОАЭ
США. Отношения с Украиной
Украина. Отношения с Россией
Абу-Даби