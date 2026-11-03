Мединский возглавит российскую делегацию на переговорах с США и Украиной

Последние трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США состоялись 23–24 января и 4–5 февраля в Абу-Даби, затем — 17-18 февраля в Женеве. На первых двух встречах российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, а затем — Владимир Мединский.