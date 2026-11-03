В 2027 году Европа лишится 30 млрд куб. м российского газа
Введение запрета на импорт российского газа приведет к снижению объема поставок сырья из России в Европу на 30 млрд куб. м в 2027 году. Это следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА).
МЭА отмечает, что за девять месяцев текущего года поставки российского трубопроводного газа в ЕС выросли на 1,5% (0,2 млрд куб. м). В итоге доля российского трубопроводного газа в общем спросе Европы на газ за этот период сохранилась на уровне 8%. По прогнозам агентства, экспорт российского газа в Европу предстоящей зимой останется на уровне прошлого отопительного сезона.
Европа начала постепенно отказываться от российского газа в феврале 2022 года. До этого Россия обеспечивала около 45% поставок газа в ЕС. В 2022–2023 годах поставки российского трубопроводного газа в Европу резко сократились, хотя закупки СПГ продолжались в прежнем объеме. В 2024 году доля российского газа в импорте ЕС составила уже около 19%. В 2025-м российский газ все еще поступал в Евросоюз, но в декабре ЕС согласовал юридически обязательный поэтапный запрет импорта сырья из РФ.
Окончательный запрет поставок российского СПГ в Европу по долгосрочным контрактам начнет действовать 1 января 2027 года, а поставки по трубопроводам будут полностью прекращены к четвертому кварталу.