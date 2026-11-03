Холодный расчет хакеров
Зачем злоумышленники размораживают холодильники в европейских супермаркетах
В Европе эпидемия хакерских атак. Под ударом оказались холодильники в супермаркетах. В середине октября их взломали во Франции. Теперь ситуация повторилась в семи других странах ЕС, включая Бельгию, Швецию и Эстонию. Злоумышленники просто размораживают холодильные камеры и портят продукты.
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Во Франции пострадали несколько сотен супермаркетов крупнейших сетей. В Бельгии и Швеции счет пошел на десятки. В Нидерландах удар пришелся даже на мясные лавки и небольшие магазины шаговой доступности, а кое-где с неприятностями столкнулись и автозаправки. Все они потеряли продукты на миллионы евро, точную сумму только предстоит подсчитать.
Все из-за того, что хакеры подключились к холодильникам и дистанционно поменяли их настройки: с режима охлаждения переключили на нагрев, причем до 50 градусов. Как им это удалось, рассказала журналистка из Брюсселя Ася Арутюнян:
«Атаковали не сами холодильники, а электронные системы, которые дистанционно управляют их работой. В современных супермаркетах здесь холодильники и морозильные камеры подключены к централизованной системе управления и вот через интернет технические специалисты могут менять температуру, включать размораживание и контролировать работу оборудования. Где-то реагировали достаточно быстро, за несколько часов, где-то только на следующий день, когда открывался магазин».
В Эстонии, например, сотрудники одной из местных сетей среагировали вовремя, контроль над холодильниками вернули всего через 10 минут после атаки. Но там, где специалисты были не столь расторопны, последствия оказались драматичными: некоторые установки даже загорались от перегрева и высокой нагрузки.
За расследование инцидентов взялись европейские службы по кибербезопасности. Но пока на след злоумышленников они не вышли.
Местным жителям, тем временем, атаки кажутся чьей-то шуткой, и у них даже появились подозреваемые, отмечает журналист из Таллина Игорь Бурлаков:
«Честно говоря, никто не верит в реальность этой возможности, потому что у нас нет таких глобальных сетей, куда подключены холодильники в электронном виде. Поэтому технологически народ немножко в недоумении, это воспринималось как шутка. Вообще, у нас последнее время очень много информации или страшилок о гибридной войне, влиянии иностранных организаций на безопасность — вот там российские хакеры самые великие, самые знаменитые».
Впрочем, пока ни одна хакерская группа не взяла на себя ответственность за атаки. Более того, злоумышленники не выдвинули никаких требований. Они просто воспользовались неназванной уязвимостью в ПО датской компании Danfoss. Именно её холодильники стояли в большинстве пострадавших супермаркетов. Причем разработчик уже залатал дыры в обновлении, просто магазины не успели его установить. Но вряд ли виновников инцидента интересовали именно системы охлаждения. Вероятно, они прощупывают почву, говорит хакер Александр Ворской:
«При попадании в панель управления у вас, в общем-то, там не будет никаких баз данных клиентов и прочих всяких интересностей. Будет только кнопка включить, выключить. Можно предположить, что готовили совершенно другое. С таким же названием есть гидравлические системы оборудования для ветряных и солнечных электростанций, система электрификации, решения для управления насосами и водоотведение, то есть это уже весь город. Возможность искали это».
Между делом выяснилось, что тренировались хакеры на холодильниках американских военных баз. Как пишет Reuters, именно их взломали первыми еще в августе. Правда, за четыре года до этого случился подозрительно похожий инцидент с морозильниками в агрохабе «Селятино». В каком-то смысле след действительно ведет в Россию.