Холодный расчет хакеров

Впрочем, пока ни одна хакерская группа не взяла на себя ответственность за атаки. Более того, злоумышленники не выдвинули никаких требований. Они просто воспользовались неназванной уязвимостью в ПО датской компании Danfoss. Именно её холодильники стояли в большинстве пострадавших супермаркетов. Причем разработчик уже залатал дыры в обновлении, просто магазины не успели его установить. Но вряд ли виновников инцидента интересовали именно системы охлаждения. Вероятно, они прощупывают почву, говорит хакер Александр Ворской: