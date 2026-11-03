Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №204

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Мир

Почти 5 тыс. человек задержали во Франции с начала протестов

Правоохранительные органы Франции задержали 4,9 тыс. участников протестов с 17 октября. Из них 329 человек были заключены под стражу. Об этом сообщил министр юстиции Жеральд Дарманен, передает TF1.
Около трети задержанных — несовершеннолетние, уточнил министр. По его словам, 70% арестованных — граждане Франции.
Массовые протесты во Франции начались 17 октября. Наиболее масштабные прошли в Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Ренне, Страсбурге, Гренобле, Ницце и Лиможе. Спустя неделю протесты возобновились.
Участники демонстраций выступали против дороговизны жизни, роста цен на топливо и проблем государственных служб. Вскоре после начала протесты переросли в погромы — демонстранты поджигали автомобили и громили витрины магазинов.
Подробнее — в материале «Ъ» «Весь мир бессильно мы разрушим».

Субботники по-французски

Протестующие с деревянными щитами во время столкновений с полицией
1/481/48

Протестующие с деревянными щитами во время столкновений с полицией

Abdul Saboor / Reuters

Участник акции с дымовой шашкой на фоне французского флага
2/482/48

Участник акции с дымовой шашкой на фоне французского флага

Manon Cruz / Reuters

Мужчина прикрывает лицо от слезоточивого газа
3/483/48

Мужчина прикрывает лицо от слезоточивого газа

Hannah McKay / Reuters

Полицейские у уличных заграждений
4/484/48

Полицейские у уличных заграждений

Hannah McKay / Reuters

Протестующие прикрываются деревянным щитом от струй воды
5/485/48

Протестующие прикрываются деревянным щитом от струй воды

Hannah McKay / Reuters

Участник акции с французским флагом пытается укрыться зонтом от водомета
6/486/48

Участник акции с французским флагом пытается укрыться зонтом от водомета

Hannah McKay / Reuters

Протестующий в облаке слезоточивого газа
7/487/48

Протестующий в облаке слезоточивого газа

Dylan Martinez / Reuters

Полицейские во время разгона демонстрации
8/488/48

Полицейские во время разгона демонстрации

Hannah McKay / Reuters

Участники беспорядков за металлическими ограждениями
9/489/48

Участники беспорядков за металлическими ограждениями

Hannah McKay / Reuters

Демонстрант с французским флагом
10/4810/48

Демонстрант с французским флагом

Jean-Francois Badias / AP

Полицейские отражаются в защитных очках участника акции
11/4811/48

Полицейские отражаются в защитных очках участника акции

Pedro Nunes / Reuters

Демонстранты перед полицейским оцеплением
12/4812/48

Демонстранты перед полицейским оцеплением

Manon Cruz / Reuters

Протестующие под струей водомета
13/4813/48

Протестующие под струей водомета

Pedro Nunes / Reuters

Пожарный тушит огонь на улице после беспорядков
14/4814/48

Пожарный тушит огонь на улице после беспорядков

Manon Cruz / Reuters

Проведение маршей власти разрешили только организованным профсоюзам и по строго согласованным маршрутам вне центров городов
15/4815/48

Проведение маршей власти разрешили только организованным профсоюзам и по строго согласованным маршрутам вне центров городов

Lisi Niesner / Reuters

В этот раз для сдерживания митингующих власти направили на 20% больше полицейских, чем на прошлой неделе. При необходимости к ним может присоединиться спецназ
16/4816/48

В этот раз для сдерживания митингующих власти направили на 20% больше полицейских, чем на прошлой неделе. При необходимости к ним может присоединиться спецназ

Hannah McKay / Reuters

Французский протестующий с национальным флагом
17/4817/48

Французский протестующий с национальным флагом

Hannah McKay / Reuters

Протестующий в маске героя комиксов Человека паука
18/4818/48

Протестующий в маске героя комиксов Человека паука

Hannah McKay / Reuters

Участники акций в облаке слезоточивого газа
19/4819/48

Участники акций в облаке слезоточивого газа

Lisi Niesner / Reuters

Лидер французской крайне левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон (в центре) и его однопартиец, кандидат в президенты 2027 года Мануэль Бомпар на санкционированной демонстрации, организованной профсоюзами в Париже
20/4820/48

Лидер французской крайне левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон (в центре) и его однопартиец, кандидат в президенты 2027 года Мануэль Бомпар на санкционированной демонстрации, организованной профсоюзами в Париже

Abdul Saboor / Reuters

Смотреть
Франция
Европа