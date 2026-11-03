Почти 5 тыс. человек задержали во Франции с начала протестов
Правоохранительные органы Франции задержали 4,9 тыс. участников протестов с 17 октября. Из них 329 человек были заключены под стражу. Об этом сообщил министр юстиции Жеральд Дарманен, передает TF1.
Около трети задержанных — несовершеннолетние, уточнил министр. По его словам, 70% арестованных — граждане Франции.
Массовые протесты во Франции начались 17 октября. Наиболее масштабные прошли в Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Ренне, Страсбурге, Гренобле, Ницце и Лиможе. Спустя неделю протесты возобновились.
Участники демонстраций выступали против дороговизны жизни, роста цен на топливо и проблем государственных служб. Вскоре после начала протесты переросли в погромы — демонстранты поджигали автомобили и громили витрины магазинов.