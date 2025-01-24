Собянин сообщил о сбитом БПЛА в Троицком административном округе

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил уже о третьей отраженной за ночь атаке беспилотников. По его словам, еще один дрон был сбит в Троицком административном округе. На месте работают сотрудники экстренных служб, уточнил мэр в Telegram.

Сегодня ночью, 24 января, господин Собянин сообщил, что в городском округе Коломна и в Раменском городском округе средства ПВО отразили атаку беспилотников, летевших на Москву. В течение 20 минут после этого еще два БПЛА сбили в городском округе Подольск, никто не пострадал.

На фоне атак дронов введены ограничения на прием и отправку самолетов в аэропортах Домодедово и Жуковский, также приостановил работу Внуково.