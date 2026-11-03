Лукашенко: с начала конфликта на Украине в Белоруссию уехали 500 тысяч украинцев

По словам господина Лукашенко, на поведение украинцев жалоб не поступало. «Ни одного заявления, ни одного случая, чтобы они здесь плохо себя вели... Мы им, как и белорусам, предоставляем жилье, особенно в сельской местности, где мы нуждаемся в людях. Деткам их — детский садик, образование — все, как у нас»,— рассказал белорусский президент на конференции по евразийской безопасности в Минске (цитата по «РИА Новости»).