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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Мир

Лукашенко: с начала конфликта на Украине в Белоруссию уехали 500 тысяч украинцев

С начала военного конфликта на Украине Белоруссия приняла полмиллиона украинцев, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, люди «сбежали от войны» и были готовы «жить в любых условиях».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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По словам господина Лукашенко, на поведение украинцев жалоб не поступало. «Ни одного заявления, ни одного случая, чтобы они здесь плохо себя вели... Мы им, как и белорусам, предоставляем жилье, особенно в сельской местности, где мы нуждаемся в людях. Деткам их — детский садик, образование — все, как у нас»,— рассказал белорусский президент на конференции по евразийской безопасности в Минске (цитата по «РИА Новости»).
Александр Лукашенко ожидает окончания конфликта на Украине в ближайшие месяцы. Он убежден, что украинским властям будет проще согласиться на мир в этом году, чем в следующем. Господин Лукашенко также полагает, что Киев и Минск восстановят взаимовыгодное сотрудничество.
Александр Лукашенко
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