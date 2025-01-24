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Коммерсантъ FM
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Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу

Московские аэропорты Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы, сообщила Росавиация. Ограничения действуют с 0:22 по мск, их ввели для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Сегодня ночью, 24 января, столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в Коломне и в Раменском городском округе отразили атаку БПЛА, летевших на Москву. По его словам, пострадавших нет. В предыдущий раз дроны в Подмосковье сбивали в ноябре 2024 года, тогда тоже обошлось без жертв.

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