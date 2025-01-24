Собянин сообщил об отражении в Подмосковье атаки БПЛА, летевших к Москве

В городском округе Коломна и в Раменском городском округе силы ПВО отразили атаку беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

«Специалисты экстренных служб работают на местах»,— написал господин Собянин в Telegram. Сколько БПЛА было сбито, он не уточнил.

В предыдущий раз Московская область подвергалась атаке 20 ноября 2024 года — тогда над регионом сбили два БПЛА, сообщало Минобороны. Сегодня, 24 января, в течение ночи беспилотники также сбили в Тульской, Рязанской и Курской областях. Во всех случаях обошлось без пострадавших.