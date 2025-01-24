Собянин сообщил о двух сбитых БПЛА в Подольске

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО сбито еще два беспилотника, летевших на город. БПЛА уничтожили в городском округе Подольск, на месте работают экстренные службы.

Ранее сегодня ночью, 24 января, господин Собянин сообщил, что средства ПВО отразили атаку БПЛА в городском округе Коломна и в Раменском городском округе. Он уточнил, что на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

На фоне атаки дронов приостановили работу аэропорты Домодедово и Жуковский.