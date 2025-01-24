Аэропорт Внуково приостановил работу

Третий московский аэропорт приостановил прием и отправку рейсов — такие ограничения введены во Внуково, сообщила Росавиация. Сегодня ночью, 24 января, также приостановили работу аэропорты Домодедово и Жуковский.

Московский мэр Сергей Собянин в течение ночи сообщал уже о трех отраженных атаках БПЛА. По его словам, силы ПВО уничтожили беспилотники в Коломне и в Раменском городском округе. Также по одному БПЛА сбили в в городском округе Подольск и в Троицком административном округе. Информации о пострадавших нет.