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Коммерсантъ FM
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Аэропорт Внуково приостановил работу

Третий московский аэропорт приостановил прием и отправку рейсов — такие ограничения введены во Внуково, сообщила Росавиация. Сегодня ночью, 24 января, также приостановили работу аэропорты Домодедово и Жуковский.

Московский мэр Сергей Собянин в течение ночи сообщал уже о трех отраженных атаках БПЛА. По его словам, силы ПВО уничтожили беспилотники в Коломне и в Раменском городском округе. Также по одному БПЛА сбили в в городском округе Подольск и в Троицком административном округе. Информации о пострадавших нет.

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